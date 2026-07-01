Tinto Brass scrive a Sergio Mattarella dopo le frane a Isola Farnese: "Restituite libertà ai cittadini"

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Tinto Brass scrive a Sergio Mattarella per denunciare l’isolamento di Isola Farnese, borgo romano bloccato da gennaio da due frane sul costone del noto Castello. Il regista 93enne racconta gravi conseguenze di salute, tra cui una setticemia, e chiede un intervento urgente del Comune di Roma per la messa in sicurezza della strada.

L’appello di Tinto Brass per Isola Farnese

Una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per denunciare le condizioni in cui vive da mesi la comunità di Isola Farnese, il borgo alle porte di Roma dove risiede da oltre cinquant’anni.

Tinto Brass, 93 anni, ha affidato il testo alla moglie Caterina per via delle sue condizioni di salute, chiedendo di renderlo pubblico. La richiesta al Capo dello Stato è precisa: un intervento diretto sulle autorità locali.

La richiesta a Sergio Mattarella

Nella missiva Brass racconta come i due eventi franosi verificatisi lo scorso gennaio abbiano dissestato il costone su cui sorge il Castello Farnese, tagliando fuori il borgo per quattro mesi da qualsiasi collegamento carrabile o pedonale.

In quel periodo l’unica via percorribile è stata una scalinata di 141 gradini attraverso la proprietà privata del Castello, un passaggio che il regista definisce impraticabile per anziani, persone con disabilità, donne in attesa e chiunque si trovi in condizioni di fragilità.

A distanza di mesi la situazione, secondo il regista, resta irrisolta: la strada principale, riaperta in via provvisoria, viene richiusa automaticamente a ogni allerta meteo di livello giallo o all’attivarsi dei sensori d’allarme, riportando la scalinata a essere l’unico varco disponibile, reso ancora più difficile dalle temperature estive.

Il regista contesta inoltre che, mentre si invoca la sicurezza pubblica per chiudere la via principale, resti aperta una strada secondaria priva di collaudo tecnico, già teatro di incidenti e ribaltamenti di veicoli.

I problemi di salute del regista

Particolarmente toccante il passaggio sulle conseguenze personali. Come si legge, l’interruzione dell’assistenza medica domiciliare avrebbe provocato al regista una grave setticemia, con due ricoveri ospedalieri consecutivi, mentre la moglie Caterina sarebbe stata costretta a scavalcare le transenne per raggiungerlo in ospedale.

Nella lettera Brass scrive: “Giunto alla soglia dei novantatré anni, ho da tempo fatto i conti con la morte, e la guardo come un fatto naturale, senza timore alcuno”. Si rivolge però al Presidente pensando alla collettività: “Proteggere un cittadino non significa rinchiuderlo, bensì restituirgli la strada e con essa la libertà e la dignità”.

Il regista cita anche la tensione crescente tra residenti e Polizia Locale e ricorda che il Comitato dei Residenti del Borgo ha più volte chiesto la messa in sicurezza della strada senza ottenere risposta, chiedendo infine a Mattarella di richiamare “le competenti autorità locali (e segnatamente il Comune di Roma) all’adempimento dei propri obblighi”.

Isola Farnese, cosa è successo

Il borgo romano di Isola Farnese è isolato dallo scorso gennaio, quando due frane hanno colpito il costone del Castello Farnese interrompendo l’unica strada d’accesso.

Ad aprile il sindaco Gualtieri ha firmato un’ordinanza che ha riaperto parzialmente la strada principale, ma il transito è stato limitato a un corridoio protetto con senso unico alternato, costretto a chiudersi automaticamente in caso di allerta meteo gialla o superiore. Il Comitato dei Residenti ha già valutato un esposto alla Procura e alla Corte dei Conti sulla gestione dei fondi stanziati per l’emergenza.