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È stato completamente riaperto alle 7 di questa mattina sulla A14 Bologna-Taranto il tratto di autostrada tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, in tutte le corsie ed entrambe le direzioni, dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio al chilometro 27 che ne aveva comportato la chiusura. Un mezzo pesante, un tir con cisterna, si è ribaltato perdendo liquido corrosivo e infiammabile. Il conducente del mezzo è morto, mentre non si sono registrati altri feriti, ha riferito il presidente emiliano-romagnolo Michele de Pascale. Complesse e lunghe le operazioni dei vigili del fuoco e delle squadre della Direzione 3 Tronco di Autostrade per l’Italia per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino dei danni. I lavori sono proseguiti tutta la notte. Al momento, informa Autostrade per l’Italia, nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili con circa tre chilometri di coda, in diminuzione, per traffico congestionato in entrambe le direzioni.