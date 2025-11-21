Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Polizia di Stato ha sequestrato al valico autostradale di Ventimiglia 230 chilogrammi di cocaina e ha arrestato un cittadino slovacco. L’uomo stava trasportando l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente a bordo di un autoarticolato proveniente dalla Francia.

Controlli rafforzati ai valichi di frontiera

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi giorni è stata intensificata l’attività di vigilanza presso i valichi di frontiera, in particolare quelli che collegano l’Italia alla Francia. L’aumento del numero di pattuglie e l’impiego di una squadra mista italo-francese hanno permesso di rafforzare la prevenzione e la repressione dei reati legati al confine, tra cui l’immigrazione clandestina e il traffico di sostanze stupefacenti.

L’arresto al valico autostradale di Ventimiglia

Durante uno di questi controlli, gli operatori del settore di Polizia di Frontiera di Ventimiglia hanno fermato un autoarticolato proveniente dalla Francia. Il conducente, un cittadino slovacco, ha attirato l’attenzione degli agenti per la sua guida incerta e insicura subito dopo aver superato la barriera autostradale. Gli agenti hanno quindi deciso di intimargli l’alt e di procedere a un controllo approfondito.

Il comportamento sospetto del conducente

Invitato a scendere dal mezzo e a mostrare i documenti relativi al veicolo e al carico, il conducente ha manifestato un evidente nervosismo. Nel tentativo di distogliere l’attenzione degli agenti, si è diretto spontaneamente verso il retro del rimorchio per mostrare la bolla di accompagnamento e il sigillo integro sul portellone. Questo comportamento ha insospettito ulteriormente i poliziotti, che hanno deciso di ispezionare anche la motrice del camion per verificare la possibile presenza di clandestini o altro materiale illecito.

Il maxi sequestro di cocaina

La perquisizione ha portato alla scoperta di 200 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 230 chilogrammi. La droga era nascosta in sette borsoni sportivi e alcune buste di tela, collocati sia sul lettino superiore della cabina che in diversi vani della stessa. Secondo le stime, la sostanza sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a 50 milioni di euro, trattandosi di cocaina pura.

Le conseguenze dell’operazione

L’autoarticolato e la droga sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il cittadino slovacco è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia di Frontiera di Ventimiglia, dove è stato identificato e arrestato con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Successivamente, è stato trasferito alla casa circondariale di Sanremo e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

