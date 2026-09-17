Tir sfonda il guardrail a Milano in zona Merlata: sospeso nel vuoto, autista salvato dai vigili del fuoco

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Un Tir ha sfondato il guardrail della rotatoria sopraelevata di Cascina Merlata, alla periferia di Milano, ed è rimasto sospeso nel vuoto sopra al raccordo tra la tangenziale di Molino Dorino e la A8 Milano-Varese. L’autista è rimasto illeso ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi. La rotatoria è stata chiusa e il traffico della zona ne ha risentito.

Tir sfonda il guardrail a Cascina Merlata, sospeso nel vuoto

Attorno alle 5 del mattino del 17 settembre un Tir ha sfondato il guardrail della rotonda sopraelevata di Cascina Merlata, alla periferia ovest di Milano, rimanendo con la motrice sospesa nel vuoto.

La rotatoria è posizionata sopra al raccordo che collega l’autostrada A8 Milano-Varese con la “tangenzialina”, che passa vicino al quartiere di Molino Dorino.

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La zona è molto trafficata al mattino, soprattutto da mezzi pesanti che riforniscono il vicino centro commerciale Merlata Bloom, tra le zone di maggiore espansione commerciale e residenziale di Milano negli ultimi anni.

Autista salvato dai vigili del fuoco

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro mezzi, insieme a un’ambulanza del 118, per soccorrere l’autista rimasto bloccato all’interno della motrice del Tir.

L’uomo, 36 anni, è stato fatto uscire dal mezzo ed è risultato completamente illeso. Non è stato nemmeno necessario il trasporto in ospedale, dopo la valutazione dei paramedici dell’ambulanza.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto a imbragare il Tir e a riportarlo in carreggiata, in modo da liberare la strada.

Traffico bloccato sulla rotonda di Cascina Merlata

Le operazioni di salvataggio dell’autista e di recupero del mezzo hanno richiesto la chiusura della rotonda di Cascina Merlata per una larga parte della mattinata del 17 settembre.

Questo ha causato problemi al traffico locale, molto intenso in quelle ore come detto per via della presenza di diversi mezzi pesanti diretti verso il centro commerciale Merlata Bloom.

Nei pressi passa anche l’autostrada A4 Torino-Venezia, che ha in parte risentito della chiusura del tratto stradale.

Notizia in aggiornamento