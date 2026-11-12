Tira il freno a mano in corsa nel Canavese con l'ex a bordo e poi le sfonda la porta di casa: arrestato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Avrebbe tirato il freno a mano con l’auto in corsa, mandandola contro il guard-rail mentre la donna era a bordo. Poche ore dopo ha forzato la porta di casa di lei, ubriaco, e ha distrutto i mobili. Nel basso Canavese i carabinieri di Ivrea hanno arrestato un ex compagno di 35 anni, ora ai domiciliari.

L’irruzione dell’ex compagno nella casa della donna

Come riporta il comunicato dell’Arma, a dare l’allarme è stata la donna con una chiamata al 112. I militari della Stazione di Ivrea sono arrivati mentre l’uomo, in evidente stato di alterazione per l’alcol, era dentro l’abitazione dopo averne forzato l’ingresso, distruggendo suppellettili e arredi. Quando lo hanno bloccato aveva in tasca le chiavi di casa e il cellulare che aveva appena portato via alla vittima.

Anche davanti ai carabinieri ha continuato a rivolgere minacce e insulti alla donna. Per questo, oltre all’arresto in flagranza per violazione di domicilio e furto in abitazione aggravati, è stato denunciato per violenza privata e atti persecutori.

Il freno a mano tirato in corsa e i domiciliari

Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere altri episodi di vessazioni e minacce. Il più grave, secondo l’accusa, risale a poche ore prima dell’irruzione: durante una lite in macchina l’uomo avrebbe azionato il freno a mano con il veicolo in marcia, facendolo finire contro il guard-rail, e avrebbe minacciato più volte di morte la donna.

Su disposizione della Procura di Ivrea, che coordina le indagini, il 35enne è stato messo ai domiciliari a casa della madre, in attesa della convalida.

IPA