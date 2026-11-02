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Un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento in bicicletta elettrica. È quanto avvenuto nel pomeriggio del 21 ottobre a Bussoleno, in provincia di Torino, dove gli agenti della Polfer hanno bloccato un uomo. L’episodio ha avuto luogo a bordo di un convoglio ferroviario, dove l’uomo ha tirato senza alcun motivo il freno di emergenza, provocando l’arresto del treno. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato la fuga a bordo di una bici elettrica; nel corso delle fasi concitate del fermo, un agente della Polizia Ferroviaria è rimasto ferito. Per l’uomo sono scattate le manette.

L’allarme sul treno a Bussoleno

Come anticipato, gli agenti del Posto Polfer di Bussoleno (Torino), appartenente al Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta, sono intervenuti dopo la segnalazione del capotreno.

L’attivazione ingiustificata del freno di emergenza aveva causato un ritardo alla circolazione. Quando il convoglio è arrivato nello scalo ferroviario, i poliziotti hanno individuato la persona indicata, che era priva di documenti. Per verificarne l’identità, hanno deciso di accompagnarla negli uffici di polizia.

La fuga e l’aggressione a un agente

Durante il tragitto, l’uomo ha tentato di sottrarsi al controllo ed è fuggito usando la bicicletta elettrica che aveva con sé. Non si è fermato neppure dopo l’intimazione degli agenti.

Per impedirgli di allontanarsi, uno degli operatori ha cercato di bloccare la bicicletta, ma è stato trascinato a terra. Ha riportato lesioni ed escoriazioni; i colleghi sono intervenuti e sono riusciti a immobilizzare il fuggitivo, e lo hanno accompagnato negli uffici competenti.

Il sequestro del mezzo e l’arresto

L’agente ferito è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale per le cure. La bicicletta è stata sequestrata: sono emersi elementi che richiedono ulteriori verifiche sulla sua provenienza.

Al termine degli adempimenti, l’uomo è stato arrestato in flagranza per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.

IPA