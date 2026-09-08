Tiramisù nel mirino del Daily Mail dopo l'epidemia di salmonella nel Regno Unito, i rischi delle uova crude

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nel Regno Unito c’è una allerta sanitaria per la salmonella, con centinaia di casi segnalati e due morti, e il Daily Mail tira in ballo il tiramisù, segnalandolo come uno degli alimenti più a rischio e da evitare. Nel mirino degli inglesi non c’è in realtà il famoso dessert italiano in sé, ma tutti i dolci realizzati con uova crude, uno dei possibili vettori del batterio della salmonella. Per ridurre i rischi basta seguire poche e semplici indicazioni sulla conservazione e sull’uso delle uova.

Epidemia di salmonella nel Regno Unito

Il quotidiano britannico Daily Mail lancia l’allarme sulla diffusione della salmonella nel Regno Unito e, per farlo, sceglie come simbolo il tiramisù, il dessert italiano più famoso e amato al mondo.

Nel Regno Unito c’è una crescente epidemia di intossicazione alimentare dovuta alla salmonella, con oltre 500 casi segnalati in tutto il Paese e due decessi.

ANSA

Le autorità sanitarie hanno già individuato il vettore principale dell’infezione: le uova crude.

Tiramisù nel mirino del Daily Mail

Per rappresentare il problema, il Daily Mail ha scelto l’immagine del tiramisù, fra i dolci più famosi al mondo e molto amato anche dagli inglesi.

“Il tiramisù è tra gli alimenti che gli esperti di igiene hanno sconsigliato ai britannici di consumare durante l’epidemia“, scrive il quotidiano.

Il realtà l’allarme non riguarda specificamente il dessert italiano, ma tutti i dolci e alimenti, come ad esempio la mousse al cioccolato e la salsa olandese, preparati con le uova crude.

I rischi delle uova crude e come trattarle

Consumare e preparare cibi con uova crude può comportare il rischio di una intossicazione alimentare da salmonella, in quanto le uova sono uno dei possibili vettori del batterio.

Per ridurre notevolmente il rischio basta però fare attenzione e seguire alcune semplici indicazioni, in quanto generalmente il batterio è presente solo sul guscio esterno, raramente all’interno delle uova.

A partire dalla conservazione: le basse temperature rallentano lo sviluppo dei batteri, quindi a casa è necessario conservare le uova in frigorifero, meglio se sui ripiani e all’interno della loro confezione e non sugli appositi spazi dello sportello.

Bisogna poi fare attenzione quando si manipolano le uova durante la preparazione di dolci e cibi vari.

Bastano pochi semplici accorgimenti: evitare il contatto dei gusci con altri alimenti e ingredienti e lavarsi le mani dopo aver toccato le uova.

Anche lavare le uova subito prima della preparazione aiuta, ma attenzione a non farlo prima, ad esempio prima di metterle in frigorifero. Il lavaggio infatti elimina la cuticola protettiva presente sul guscio, aumentando il rischio di proliferazione del batterio.

Meglio le uova pastorizzate

Il modo migliore per ridurre il rischio di salmonella è preferire alle uova crude quelle pastorizzate, che si trovano nel banco frigo dei supermercati.

La pastorizzazione infatti rende inattivo il batterio, rendendo sicuro l’uso delle uova senza cottura.