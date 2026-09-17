Titolare del bar offre la colazione a un uomo a Pistoia, lui tenta la rapina con un martello: "Ti ammazzo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Brutta disavventura per il titolare di un bar di Pistoia, che, dopo che la moglie aveva offerto la colazione a un uomo, ha visto quest’ultimo tentare di mettere a segno una rapina nel suo locale, utilizzando un martello. "Ti ammazzo" gli ha detto il rapinatore, che si è poi allontanato facendo perdere le sue tracce, con 500 euro in tasca.

Cosa è successo nel bar di Pistoia

L’episodio, riportato da Mattino Cinque, è avvenuto in un noto bar di Pistoia. In 40 anni di attività, ha subito oltre 50 tra furti e rapine.

L’aggressore, di nazionalità straniera, ha tentato di svuotare la cassa del locale all’alba. Poco prima, la moglie del titolare gli aveva offerto la colazione perché il bancomat dell’uomo non funzionava. Il proprietario, Pierluigi Lorenzini, ha tentato di sventare il furto ma è scoppiata una colluttazione durante la quale il rapinatore ha cercato di colpirlo alla testa con un martello. L’esercente è riuscito a proteggersi, riportando però una ferita alla mano e diverse contusioni.

Il suo racconto: "Mi ha detto in maniera molto aggressiva: ‘Questa è una rapina, levati di torno sennò ti ammazzo‘".

Alla fine il malvivente è riuscito a dileguarsi facendo perdere le sue tracce, con 500 euro in tasca.

Le indagini sulla tentata rapina nel bar di Pistoia

Le telecamere di videosorveglianza del locale hanno ripreso l’intera scena e le forze dell’ordine si sono attivate per identificare il rapinatore.

Il malvivente, prima di tentare il colpo, era rimasto per circa 30 minuti fuori dal locale in attesa del momento più favorevole per entrare in azione.

Lo sfogo del titolare del bar di Pistoia

Al programma Mediaset, Lorenzini ha dichiarato: "Non voglio soffermarmi sul mio stato di salute. Non mi sento né un miracolato né un eroe, sono un cittadino italiano che si alza la mattina presto e lavora fino alla sera tardi e che vuole semplicemente fare il suo lavoro in maniera serena".

"Mi sento abbandonato, pensavo di fare l’operatore commerciale non di essere assediato a Fort Apache", ha detto lo stesso Lorenzini in un altro passaggio.

Il titolare del bar di Pistoia ha raccontato: "La colazione faceva parte di un piano criminoso perché, dopo aver visto la telecamera, ha cambiato cappello con uno più ampio per non essere riconosciuto. Lui era lucido senza dubbio".

Ancora Lorenzini: "Una cosa che va portata all’attenzione è che in un bar molto frequentato uno si senta autorizzato a fare una cosa del genere. Si evince il senso di impunità di questi soggetti".

Poi ha aggiunto: "Io sono qui sul posto di lavoro perché i miei dipendenti, che sono per gran parte ragazze, si sono rifiutati di aprire il locale da soli e di stare alla cassa. Certe mansioni non le vogliono più fare".