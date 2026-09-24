Titolare di una ditta morto nel cantiere a Padova, caduto nel vano ascensore: allarme lanciato dalla famiglia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Altro drammatico incidente sul lavoro in Italia e, più precisamente, a Padova, dove il titolare di una ditta è morto nel cantiere cadendo nel vano ascensore. Il corpo è stato ritrovato dai poliziotti, dopo l’allarme lanciato dalla famiglia della vittima. L’uomo deceduto è un 51enne di origini albanesi.

L’allarme sulla scomparsa dell’uomo

In questi giorni, la vittima, un operaio albanese di 51 anni residente nel Vicentino e titolare di una ditta specializzata in lavori di muratura, stava svolgendo alcuni interventi di ristrutturazione all’interno di un edificio.

L’allarme sulla scomparsa dell’uomo è scattato quando i familiari, non avendo più sue notizie e non vedendolo rientrare al termine della giornata lavorativa, hanno contattato le forze dell’ordine.

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Incidente mortale sul lavoro a Padova: cos’è successo

Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, i poliziotti hanno ritrovato l’uomo senza vita all’interno di un cantiere edile in via Goito.

I familiari, come riportato da Telenuovo, erano riusciti a localizzare il telefono cellulare del 51enne utilizzando un’applicazione. Il suo furgone è stato individuato mentre era parcheggiato nei pressi di un edificio in ristrutturazione, con il cassone aperto.

I poliziotti sono entrati nel cantiere per verificare la presenza dell’uomo. Facendo squillare il suo telefono cellulare, hanno raggiunto il vano ascensore, dove hanno trovato il corpo esanime del 51enne, precipitato al suo interno.

I soccorsi e gli accertamenti sull’incidente sul lavoro a Padova

Sul posto sono stati immediatamente allertati il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco.

In via Goito a Padova sono giunti anche gli investigatori della Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, allo scopo di eseguire i rilievi e gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente sul lavoro e chiarire le esatte cause della caduta dell’uomo nel vano ascensore.