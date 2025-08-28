Titolo Nvidia giù in after hours dopo il boom delle azioni, cosa significa e il perché del calo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Le azioni Nvidia scendono nell’after hours di Wall Street dopo mesi di rally: il titolo arretra nonostante conti del 2° trimestre 2025-2026 sopra le attese. Ricavi a 46,7 miliardi di dollari, utile per azione 1,05 dollari e nuovo buyback (riacquisto titoli) da 60 miliardi. Tra i motivi la guidance prudente e il nodo Cina.

Cosa dicono i conti

I ricavi toccano 46,7 miliardi di dollari, oltre le stime, l’utile per azione è 1,05 dollari. I margini lordi GAAP e non-GAAP (rispettivamente secondo i principi contabili ufficiali USA e “aggiustati”) calano su base annua per il mix. Oggi pesano i sistemi datacenter di nuova generazione Blackwell, mentre un anno fa dominavano i meno avanzati Hopper HGX. Su base sequenziale però i margini migliorano, perché il trimestre precedente scontava un onere di 4,5 miliardi legato a eccedenze e impegni d’acquisto del chip H20.

Per il terzo trimestre i ricavi attesi a 54 miliardi di dollari (±2%), con margini lordi stimati intorno al 73,3% GAAP e 73,5% non-GAAP (±0,5 punti). Le spese operative previste sono invece a circa 5,9 e 4,2 miliardi.

ANSA Nvidia

Nel mix di business:

data Center a 41,1 miliardi (+56% annuo; +5% trimestrale);

gaming in forte crescita (+49% annuo; +14% trimestrale);

professional visualization (+32% annuo);

automotive (+69% annuo).

Perché il titolo scende in after hours

Nvidia però arretra nel dopoborsa (ovvero le contrattazioni serali dopo la chiusura ufficiale). Qui i volumi sono più bassi e con meno ordini sul mercato, anche i piccoli scambi muovono molto il prezzo.

Per questo la prima reazione è spesso più brusca di quella che si vede il giorno dopo. Il mercato aveva alzato l’asticella e quando un titolo tratta a multipli elevati (cioè a valutazioni alte rispetto agli utili), serve un extra-slancio per sorprendere.

Se la crescita prospettata non batte nettamente le attese, scattano le prese di profitto e chi ha guadagnato vende per incassare.

Le incognite: Cina, chip e filiera

Il dossier Cina resta spinoso. Dopo divieti e contro-divieti, le spedizioni del chip H20 non rientrano nelle previsioni: tra richieste regolatorie USA (come la cessione di una quota dei ricavi da vendite in Cina) e pressioni di Pechino sulle big tech locali, Nvidia ha chiesto ai fornitori di sospendere l’H20 e lavora a un successore “B30A” basato su Blackwell, in attesa di via libera.

Sul fronte filiera, il modello “fabless” invece espone ai rischi geopolitici: TSMC produce gran parte dei chip a Taiwan, nodo sensibile per l’intero settore, ma anche nelle mire cinesi.

In positivo, la domanda di calcolo per l’intelligenza artificiale resta robusta, ma l’ascesa di soluzioni a basso costo e l’altissima aspettativa del mercato rendono la traiettoria più esigente.