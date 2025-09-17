Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un ventottenne partenopeo per truffa aggravata ai danni di una novantenne: il giovane è stato colto in flagranza di reato il 12 settembre a Tivoli, mentre cercava di mettere a segno un nuovo raggiro. L’uomo, già autore di una precedente truffa ai danni della stessa vittima, è stato bloccato dalla Polizia dopo aver tentato la fuga e aver opposto resistenza agli agenti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel primo pomeriggio del 12 settembre a Tivoli. Gli agenti hanno tratto in arresto un giovane di 28 anni, originario di Napoli, sorpreso mentre cercava di perpetrare una nuova truffa ai danni di una donna anziana. La vittima, una novantenne residente in città, era già stata raggirata dallo stesso individuo appena 10 giorni prima, quando il malvivente, fingendosi suo nipote, era riuscito a farsi consegnare 10.000 euro e diversi monili d’oro.

La dinamica del nuovo tentativo di truffa

Il giovane, nel tentativo di replicare il colpo, ha contattato nuovamente la donna nel pomeriggio del 12 settembre. Questa volta, però, a rispondere al telefono è stato il figlio della vittima, che ha intuito subito il raggiro e ha deciso di collaborare con le forze dell’ordine. Fingendosi il marito dell’anziana, l’uomo ha assecondato le richieste del truffatore, che sosteneva di aver bisogno di 5.000 euro per saldare presunti verbali contestati dai Carabinieri.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Nel frattempo, il figlio della donna ha avvisato la Polizia, che ha predisposto un servizio mirato per cogliere il malvivente sul fatto. Gli agenti del commissariato Tivoli hanno atteso il giovane nei pressi dell’abitazione della vittima. Quando il ventottenne si è presentato per riscuotere la somma richiesta, è stato immediatamente fermato. Alla vista degli agenti, il truffatore ha reagito con una colluttazione nei confronti del figlio della donna e ha tentato una fuga repentina, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti, ai quali ha anche opposto resistenza.

Il materiale sequestrato e la perquisizione

Dopo l’arresto, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale. Gli agenti hanno rinvenuto in suo possesso numerosi oggetti di probabile origine illecita, tra cui diversi telefoni cellulari, vari monili d’oro e una carta di credito. Tutto il materiale è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

Le indagini e i collegamenti con altri episodi

Le indagini, avviate immediatamente dal personale del commissariato di zona, hanno permesso di collegare il ventottenne a un’altra truffa commessa nella stessa giornata ai danni di un’anziana residente a Sant’Angelo Romano. Anche in questo caso, il modus operandi sarebbe stato analogo: il giovane avrebbe contattato la vittima fingendosi un parente in difficoltà economiche, riuscendo a ottenere denaro e oggetti preziosi.

Le accuse e la misura cautelare

L’uomo è stato ritenuto gravemente indiziato dei reati di truffa aggravata, tentata truffa, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo l’arresto, il ventottenne è stato condotto presso il carcere di Roma Rebibbia. L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Tivoli, che ha disposto per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari.

IPA