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Minorenni all’interno di una sala scommesse e un dipendente trovato con sostanze stupefacenti: è questo il bilancio di un controllo effettuato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Tivoli nel quartiere Collefiorito. L’operazione, condotta nella notte, ha portato alla sospensione della licenza e alla chiusura dell’attività per 10 giorni, come disposto dal Questore di Roma.

Controlli notturni e minori presenti nel locale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il controllo è avvenuto durante le ore notturne in un locale di Tivoli autorizzato alla raccolta di scommesse e all’installazione di sistemi da gioco. Gli agenti, una volta entrati, hanno subito notato la presenza di ragazzi molto giovani, alcuni dei quali minorenni, che si trovavano all’interno dell’esercizio in violazione della normativa vigente. La legge, infatti, vieta l’accesso ai minori in questo tipo di esercizi, dove l’ingresso dovrebbe essere riservato esclusivamente ai maggiorenni.

Dipendente trovato con sostanza stupefacente

Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno individuato un dipendente dietro il bancone. L’uomo è stato trovato in possesso di due involucri contenenti sostanza stupefacente di tipo Cannabis, detenuta per uso personale. Il dipendente ha dichiarato di aver acquistato la droga tramite un sistema di drug delivery, ricevendo la consegna direttamente sul posto di lavoro. Per questo motivo, nei suoi confronti è stata applicata una sanzione amministrativa.

Lavoro irregolare e mancanza di autorizzazioni

Le verifiche degli agenti hanno inoltre fatto emergere che il dipendente era impiegato senza un regolare contratto di lavoro. L’uomo, infatti, non è stato in grado di fornire informazioni utili per contattare il titolare dell’attività, rendendo impossibile agli agenti procedere alla verifica delle autorizzazioni necessarie per la gestione del locale.

Sospensione della licenza e chiusura del locale

A fronte delle numerose violazioni riscontrate, il Questore di Roma ha disposto la sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., con la conseguente chiusura dell’attività per 10 giorni. Il provvedimento è stato adottato per garantire il rispetto della normativa in materia di accesso ai locali da gioco e per tutelare i minori da possibili situazioni di rischio.

Conclusioni

L’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Tivoli si inserisce nell’ambito dei controlli volti a contrastare la presenza di minori nei locali dedicati al gioco d’azzardo e a prevenire fenomeni di detenzione di sostanze stupefacenti e lavoro irregolare. La chiusura temporanea del locale rappresenta una misura volta a ripristinare la legalità e a sensibilizzare gli esercenti sul rispetto delle regole.

IPA