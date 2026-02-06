Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguita una misura cautelare a Tivoli, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato per stalking, violenze, lesioni e minacce di morte ai danni della ex compagna e del suo attuale fidanzato. L’uomo, incapace di accettare la fine della relazione, avrebbe messo in atto una serie di condotte persecutorie culminate in una brutale aggressione avvenuta una sera di dicembre.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Tivoli ha dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli nei confronti di un cittadino italiano di 37 anni. L’uomo è gravemente indiziato di stalking, violenze, lesioni e minacce di morte nei confronti della ex compagna e del suo attuale partner.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato non avrebbe accettato la decisione della ex compagna di interrompere una relazione durata circa 5 anni. Da quel momento, avrebbe iniziato a perseguitare la donna e il suo nuovo compagno, con comportamenti sempre più gravi e violenti. La situazione è degenerata una sera di dicembre, quando l’uomo ha aggredito entrambi con particolare ferocia.

L’aggressione e le conseguenze

La sera dell’aggressione, una segnalazione al 112 ha allertato le forze dell’ordine. All’arrivo degli agenti del Commissariato di Tivoli, l’aggressore si era già dato alla fuga. Le vittime sono state soccorse e trasportate in ospedale. Dai racconti è emerso che il trentasettenne avrebbe colpito entrambi con violenti pugni e un bastone, causando gravi lesioni. La donna ha riportato un trauma cranico, mentre il compagno ha subito la frattura delle ossa nasali e l’amputazione di parte del padiglione auricolare, staccato con un morso.

Un passato di violenze e maltrattamenti

La ex compagna, in sede di querela, ha raccontato una lunga serie di maltrattamenti fisici e psicologici subiti durante la relazione. L’uomo, in seguito a litigi per futili motivi, era solito colpirla con calci, pugni e persino con un tubo. In un’occasione le avrebbe puntato contro una balestra armata con una freccia, mentre in un’altra le avrebbe rotto l’ulna. La donna, per paura, non aveva mai denunciato le violenze subite e, in occasione della frattura del braccio, aveva dichiarato ai sanitari di aver avuto un incidente domestico.

La decisione di interrompere la relazione

Le gravi condotte subite hanno spinto la donna a interrompere la relazione circa un anno fa. Tuttavia, l’uomo non ha accettato la separazione e ha continuato a perseguitarla, estendendo le sue condotte anche al nuovo compagno della donna. Queste azioni sono culminate nell’ultima, gravissima aggressione di dicembre.

L’indagine e l’arresto

L’attività investigativa, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, ha permesso di raccogliere elementi sufficienti per l’emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del trentasettenne. L’ordinanza è stata eseguita dagli agenti del Commissariato Tivoli – Guidonia, con il supporto del “Gruppo Uno”, specializzato nel contrasto alla violenza di genere e contro le donne, della Procura Tiburtina.

