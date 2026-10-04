Tiziana Baudo critica con la Rai per l'intitolazione dello studio a Pippo, "memoria non si tutela con targhe"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’1 ottobre è stato inaugurato il nuovo studio televisivo Rai di Saxa Rubra intitolato a Pippo Baudo, con tanto di cerimonia di intitolazione. All’inaugurazione, però, mancavano Tiziana e Alessandro Baudo, figli del conduttore morto nel 2025. A spiegarne i motivi è stata proprio Tiziana: “Ho fatto una scelta precisa e coerente. Gli omaggi hanno un senso quando sono coerenti con la storia che intendono celebrare”.

L’intitolazione dello studio Rai a Pippo Baudo

Quello che voleva essere, ed è stato, un omaggio ha lasciato dunque spazio a polemiche e rivendicazioni, che riguardano anche un altro storico studio della Rai.

Ma andiamo con ordine: il primo ottobre a Roma è stato inaugurato il nuovo studio televisivo Rai di Saxa Rubra intitolato, appunto, a Pippo Baudo.

ANSA

E il programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, è andato in onda proprio da lì, dal nuovo studio Pippo Baudo.

Tiziana Baudo critica con la Rai

Di quell’intitolazione ha parlato, all’Ansa, Tiziana Baudo, figlia del mitico conduttore tv scomparso nel 2025 a 89 anni.

“Credo che gli omaggi abbiano un senso quando sono coerenti con la storia che intendono celebrare”, ha detto.

Poi ha aggiunto: “Le targhe sono importanti, ma la memoria non si tutela soltanto con le targhe. Si tutela anche preservando i luoghi, la storia e ciò che quei luoghi rappresentano”.

La vicenda del Teatro delle Vittorie

Il riferimento è a uno storico, mitico e leggendario studio Rai, che ha fatto la storia della tv italiana, il Teatro delle Vittorie.

“Mio padre si batté personalmente perché il Teatro delle Vittorie non diventasse un supermercato e perché la Rai lo acquistasse. Quel teatro è poi diventato uno dei luoghi simbolo della sua carriera e di una stagione irripetibile della televisione italiana. È stato persino il luogo scelto per salutarlo l’ultima volta”, ha detto Tiziana Baudo.

Il Teatro delle Vittorie (che ha ospitato ospitato trasmissioni simbolo come Canzonissima , Studio Uno , Fantastico), infatti, è stato messo in vendita dalla Rai nell’ambito di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare.

La Rai ha definito la struttura economicamente insostenibile e non più funzionale a causa dell’obsolescenza e degli alti costi di gestione e manutenzione.

“La memoria non si tutela soltanto con le targhe”

E proprio di questa vicenda, e dell’intreccio col nuovo studio intitolato al padre, ha parlato Tiziana Baudo.

“Faccio fatica a comprendere come si possa pensare di dismettere proprio quel luogo e, contemporaneamente, ritenere che l’intitolazione di uno studio a Saxa Rubra possa rappresentare un riconoscimento equivalente e realmente all’altezza della sua storia”, ha spiegato.

“Le targhe sono importanti, ma la memoria non si tutela soltanto con le targhe. Si tutela anche preservando i luoghi, la storia e ciò che quei luoghi rappresentano”, ha aggiunto.

Studio Pippo Baudo, l’assenza dei figli

“Non ho partecipato all0inaugurazione dello studio di Saxa Rubra per una scelta precisa e coerente. Non certo per una dimenticanza, né per mancanza di rispetto”, ha aggiunto Tiziana, in riferimento all’assenza, sua e del fratello, alla cerimonia di intitolazione dello studio di Saxa Rubra a Pippo Baudo.

“Partecipare avrebbe significato dare il mio assenso ad un’operazione che, per come è stata concepita, rischia di apparire più come un gesto formale e compensativo che come un autentico riconoscimento. E io ho preferito non prestarmi a questa rappresentazione. Non ho voluto fare polemica: ho semplicemente scelto la coerenza”, ha concluso Tiziana.

Alla cerimonia era invece presente Dina Minna, storica segretaria e assistente personale di Pippo Baudo.