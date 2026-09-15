Tiziana Cantone morta 10 anni fa, la madre Maria Teresa Giglio ha dubbi sul suicidio: "Nessun accertamento"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A dieci anni dalla morte di Tiziana Cantone, la madre Maria Teresa Giglio ha sollevato dubbi sul suicidio della figlia, a causa della mancanza di accertamenti scientifici eseguiti dalla polizia. Giglio ha anche parlato della reazione lenta delle istituzioni in un periodo in cui le forze dell’ordine non conoscevano ancora bene i meccanismi della diffusione dei video privati sui social e in cui non esistevano ancora leggi per contrastare questo fenomeno.

I dubbi della madre di Tiziana Cantone sul suicidio della figlia

Maria Teresa Giglio ha parlato della morte della figlia Tiziana Cantone alla trasmissione Ore 14 in occasione del decimo anniversario della morte della ragazza. Giglio non è certa che si sia trattato di un suicidio:

Lo definivo femminicidio social prima di convincermi che non fosse un suicidio. Perché non è mai stato provato scientificamente.

ANSA

“Non sono stati fatti accertamenti, la scena del crimine non è mai stata accertata come tale. È stato subito derubricato tutto a suicidio, in base a che cosa?” ha chiesto la madre di Cantone.

Il caso di Tiziana Cantone

Tiziana Cantone morì a 31 anni nel settembre del 2016, secondo la magistratura per suicidio, dopo che alcuni video intimi girati con il proprio ex fidanzato erano stati diffusi online ed erano diventati virali.

La ragazza si mosse per farli rimuovere, come ha raccontato anche la madre: “Tiziana ha fatto denuncia alla polizia postale e attraverso gli avvocati. Ha presentato un ricorso cautelare d’urgenza che è stato emanato dopo 14 mesi“.

Ai tempi non esistevano infatti le leggi necessarie per permettere alle forze dell’ordine di agire rapidamente in un caso simile.

La procura di Napoli indagò cinque persone per istigazione al suicidio, quattro ragazzi che diffusero originariamente i video e il padre di uno di loro, ma il tribunale di Napoli archiviò le indagini.

Cosa è cambiato dopo la morte di Tiziana Cantone

Il caso di Tiziana Cantone ha cambiato la sensibilità dell’opinione pubblica e della politica nei confronti della diffusione di immagini e video intimi di una persona contro la sua volontà.

Nel 2019, attraverso il cosiddetto Codice Rosso, la legge contro la violenza sulle donne, fu introdotto un reato specifico contro la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti contro la volontà di chi, in quelle immagini, appare.

La pena prevista va da uno a sei anni di carcere, oltre a una multa fino a 15 mila euro, e può essere punito anche chi riceve le immagini.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.