Tiziano Segato trovato morto in casa a Monticello Conte Otto, fermato il 27enne che aveva lanciato l'allarme

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

C’è un fermo per l’omicidio di Tiziato Segato, il 64enne trovato morto in casa a Monticello Conte Otto, nel Vicentino. Dopo ore di interrogatorio è stato fermato con l’accusa di omicidio preterintenzionale il 27enne coinquilino della vittima, che aveva lanciato l’allarme. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe colpito e ucciso Segato al termine di una violenta lite, forse per motivi di soldi.

Tiziano Segato trovato morto in casa a Monticello Conte Otto

Tiziano Segato, 64 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Cavazzale, nel comune di Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza.

L’uomo è stato trovato a terra in una pozza di sangue, proprio nel giorno del suo compleanno.

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A lanciare l’allarme nella mattinata di giovedì 2 aprile è stato il coinquilino, un 27enne dell’Est Europa che si era stabilito a casa dell’uomo da qualche tempo.

Il coinquilino fermato per omicidio

Il giovane aveva fermato i carabinieri in mezzo alla strada, indicando loro l’abitazione, un appartamento al piano terra di una palazzina in via Fogazzaro.

Poco prima, era stato visto bere birra in un bar della zona e zoppicare a causa di una ferita alla gamba.

Dopo essere stato medicato il 27enne è stato portato in Questura per essere ascoltato.

E dopo un lungo interrogatorio, in serata è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra mobile di Vicenza, Segato sarebbe morto al termine di una colluttazione con il coinquilino, forse per motivi economici.

Tra i due sarebbe scoppiata un’accesa lite la sera precedente, sentita dai vicini di casa. I due sarebbero venuti alle mani e il 27enne avrebbe colpito l’altro, uccidendolo, anche se l’esatta dinamica e la causa del decesso sono ancora da chiarire.

Secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, la convivenza tra i due era iniziata alcuni mesi fa.

Dopo essere stato messo in cassa integrazione, Segato aveva iniziato a svolgere qualche lavoretto da muratore, facendosi aiutare dal 27enne. E il giovane si era stabilito da lui.

Stando al racconto dei vicini di casa, le liti tra i due erano frequenti, probabilmente relative alla convivenza e a problemi di soldi.