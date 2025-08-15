Todi, fermato il piromane seriale colto in flagrante dopo 12 incendi in pochi giorni: chi è e perché lo faceva

Un uomo è stato colto mentre appiccava un incendio nei boschi di Todi, in Umbria. Fermato, è stato collegato ad almeno una dozzina di altri roghi della zona accaduti tutti negli ultimi giorni. Il piromane seriale, 45enne, ha origini cilene e precedenti di polizia: ora è accusato di incendio boschivo doloso.

Todi, preso il piromane seriale

Svelato il mistero degli incendi boschivi nelle zone di Todi, in Umbria. Ad appiccarli sarebbe stato lo stesso uomo, un 45enne di origini cilene, colto in flagrante dai carabinieri del posto.

L’uomo è accusato di incendio boschivo doloso ed è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il luogo della vicenda

Chi era che appiccava gli incendi

C’è il suo zampino in 12 incendi alla vegetazione nella zona di Todi, ne sono certi gli inquirenti dopo aver colto sul fatto un quarantacinquenne, originario del Cile, mentre appiccava un incendio lungo la Strada Provinciale 380, nei pressi di Ponte Martino.

Aveva con sé accendini e fogli di carta per innescare le fiamme. È così che lo hanno trovato i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Todi che lo hanno poi arrestato. L’uomo ora è stato messo ai domiciliari (con l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico) dal giudice dopo la convalida.

L’uomo è accusato di incendio boschivo doloso e, con già precedenti di polizia a suo carico, ora dovrà rispondere di questo reato

Aveva appiccato 12 roghi in pochi giorni

Nell’ultimo incendio da lui procurato, le fiamme si erano già propagate per circa 50 metri lungo il ciglio stradale e avevano raggiunto sterpaglie e alberi di basso fusto, minacciando un’abitazione nelle vicinanze.

L’incendio è stato contenuto grazie al coordinamento tra i carabinieri e i vigili del fuoco di Todi, Umbria, e ha fatto scattare subito l’indagine per collegare gli ultimi incendi con il soggetto appena fermato.

Erano stati ben undici infatti gli episodi incendiari simili registrati nel comune di Todi tra il 20 luglio ed il 10 agosto. Alla base degli episodi contestatigli non ci sarebbe alcuna specifica motivazione che abbia spinto l’uomo a commettere questi atti.