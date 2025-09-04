Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 15.000 euro sequestrati sono il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta ieri a Toirano, dove un cittadino italiano è stato fermato in flagranza di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. L’operazione, coordinata dalla Squadra Mobile di Savona con il supporto delle Polizie Locali di Loano e Finale Ligure, è stata svolta nell’ambito delle attività di contrasto ai reati sul territorio.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione investigativa ha preso il via nella giornata di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile di Savona, insieme al Nucleo Sicurezza Urbana delle Polizie Locali di Loano e Finale Ligure, hanno individuato un cittadino italiano sospettato di essere coinvolto in attività di spaccio e detenzione illegale di armi. L’uomo è stato sorpreso in flagranza di reato e immediatamente tratto in arresto.

La perquisizione nel garage: droga e strumenti per il confezionamento

Durante la perquisizione, gli investigatori hanno passato al setaccio un garage nella disponibilità dell’arrestato. All’interno di un contenitore per attrezzi da pesca, sono stati rinvenuti e sequestrati 724 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, marijuana e cocaina. Parte della droga era già suddivisa in dosi pronte per la vendita, a conferma della natura organizzata dell’attività di spaccio. Oltre agli stupefacenti, sono stati trovati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, elementi che rafforzano l’ipotesi di una struttura dedita alla distribuzione al dettaglio.

Estensione della perquisizione all’abitazione

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione dell’uomo, dove gli agenti hanno sequestrato oltre 15.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Inoltre, sono stati trovati 1 fucile ad aria compressa privo della documentazione attestante la potenza, 41 cartucce, 1 coltello a scatto, 1 tirapugni-noccoliera in metallo e 1 artifizio pirotecnico. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, in quanto ritenuto collegato alle attività di detenzione illegale di armi e spaccio.

Le indagini e il ruolo delle forze dell’ordine

L’operazione è il risultato di un’attenta attività info-investigativa, che ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile di Savona e le Polizie Locali di Loano e Finale Ligure. Le forze dell’ordine hanno agito con tempestività, riuscendo a cogliere l’uomo in flagranza di reato e a impedire che la sostanza stupefacente venisse immessa sul mercato locale. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le determinazioni di competenza.

IPA