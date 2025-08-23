Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fuga rocambolesca e arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a Vicenza. Un cittadino italiano di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un doppio inseguimento per le vie del centro cittadino, culminato in strada del Pasubio, dove un agente è rimasto ferito nel tentativo di bloccare il fuggitivo.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato attorno alle 20.35 di ieri sera, quando un equipaggio della Squadra Volanti ha intercettato l’uomo a bordo di uno scooter su una pubblica via di Vicenza. Alla vista degli agenti, il conducente non si è fermato all’alt, scegliendo invece di darsi alla fuga e dando così il via a un inseguimento ad alta tensione.

La fuga e il primo inseguimento

Il tentativo di sottrarsi al controllo ha portato il fuggitivo a commettere numerose violazioni al Codice della Strada, tra cui la guida pericolosa e il transito in aree interdette al traffico veicolare. Nonostante gli sforzi degli agenti, l’uomo è riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce, sfruttando la conoscenza delle vie cittadine e la velocità del mezzo.

L’intervento della pattuglia nella Zona Rossa

Pochi minuti dopo, una seconda pattuglia della Questura, impegnata nel monitoraggio della cosiddetta Zona Rossa, è intervenuta in supporto delle Volanti. Gli agenti hanno individuato nuovamente lo scooter, che nel frattempo stava percorrendo pericolosamente aree vietate al traffico. Scesi dal veicolo di servizio, i poliziotti hanno tentato di bloccare il fuggitivo, che però ha ignorato gli ordini e ha effettuato una manovra azzardata, riuscendo ancora una volta a sfuggire al controllo e a proseguire la fuga nel centro di Vicenza.

Il secondo inseguimento e l’arresto

La pattuglia di controllo della Zona Rossa ha intercettato nuovamente il sospetto, dando il via a un secondo inseguimento che si è concluso in strada del Pasubio. Nel tentativo di fermare l’uomo, uno degli agenti è stato investito mentre il fuggitivo cercava di ripartire dopo una manovra evasiva. Nonostante l’aggressione, i poliziotti sono riusciti a bloccare e ammanettare il conducente, ponendo fine alla sua fuga.

I precedenti e le accuse

Al termine delle procedure di fotosegnalamento, è emerso che l’uomo, nato nel 1964, aveva numerosi precedenti penali e di polizia a suo carico. Già sottoposto a libertà vigilata nel 2023, il soggetto è stato tratto in arresto con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A suo carico sono state inoltre contestate numerose violazioni al Codice della Strada, tra cui la mancata copertura assicurativa del mezzo, la guida senza patente, la guida pericolosa, la violazione delle limitazioni al traffico veicolare e il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

Sanzioni e punti decurtati

Le infrazioni commesse durante la fuga sono costate all’uomo sanzioni amministrative per un totale di 7875 euro e la decurtazione di 75 punti dalla patente. In particolare, la Polizia ha contestato la mancanza di assicurazione, la guida senza patente, la guida pericolosa, la violazione delle limitazioni al traffico e il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Un precedente analogo

Le indagini hanno permesso di accertare che il soggetto si era reso responsabile di una fuga analoga circa un mese fa, quando era riuscito a sottrarsi a un controllo della Polizia Locale pochi giorni dopo essere stato scarcerato. Questo elemento ha contribuito a delineare un quadro di recidiva e pericolosità sociale, che ha portato all’adozione della misura restrittiva nei suoi confronti.

Presunzione di innocenza

Come precisato dalla Questura, la misura è stata adottata di iniziativa dall’Ufficio procedente e, in base al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna o provvedimenti analoghi.

Il contesto della sicurezza urbana

L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, che nelle ultime settimane ha intensificato la presenza nella cosiddetta Zona Rossa di Vicenza per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

