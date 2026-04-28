Tom Gunkel salvato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna da tumore e metastasi: in Inghilterra era "incurabile"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tom Gunkel, cittadino britannico 44enne residente insieme alla sua famiglia nello Yorkshire, è stato curato e salvato dai medici dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. L’uomo è stato colpito da un tumore al colon con prognosi severa, con metastasi al fegato e ai linfonodi. Gli specialisti del suo Paese gli hanno riferito che non potevano operare in quanto il cancro era troppo diffuso ed esteso. Tom, però, non si è arreso e autonomamente ha cercato un istituto all’estero che potesse aiutarlo. Alla fine ha individuato il nosocomio bolognese che offre un protocollo all’avanguardia legato al trapianto di fegato in pazienti con metastasi.

La storia di Tom Gunkel operato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna

Il signor Gunkel è arrivato al policlinico Sant’Orsola con una diagnosi di adenocarcinoma metastatico esteso. Dopo essersi sottoposto a terapie in patria, gli è stata rimossa la massa tumorale a Bologna.

La macchina burocratica tra Regno Unito e Italia ha funzionato perfettamente. Da sottolineare inoltre che il Paese d’origine di Tom ha sostenuto tutte le spese.

ANSA

Matteo Rottoli, direttore della Chirurgia del tratto alimentare del Sant’Orsola, e il professor Matteo Cescon, direttore di Chirurgia epatobiliare e trapianti, hanno spiegato tutti i passaggi della vicenda ai microfoni di “1mattina News”.

La lotta al tumore di Tom e la mail inviata a Matteo Cescon

Tutto è iniziato da una mail scritta direttamente da Tom al professor Cescon. Quest’ultimo, letto il messaggio, si è fatto mandare la cartella clinica e ha iniziato a interessarsi alla situazione del paziente britannico.

“Iniziamo ad avere i primi contatti – ha raccontato Cescon – e capiamo che effettivamente c’è una possibilità terapeutica, chirurgica in particolare. Cominciamo quindi questo iter, che facciamo precedere da un ciclo di chemioterapia, fondamentale in questi casi, al quale fortunatamente il paziente risponde molto bene. A quel punto, dal nostro punto di vista, diventa trattabile”.

Il medico, quando gli è stato chiesto perché in Italia si è trovata una soluzione e in Inghilterra no, ha dato la seguente risposta:

“Ogni politica sanitaria è diversa, lo sappiamo tutti, e sarebbe troppo lungo discuterne. Però la cosa importante è che l’Inghilterra si sta dimostrando assolutamente collaborativa, sia prima che dopo: iniziando una terapia compatibile con l’intervento e riprendendo in carico il paziente. Adesso sicuramente saranno necessarie altre cure. Sistemi forse diversi, ma collaborazione perfetta”.

Spazio poi all’intervento del professor Rottoli: “Posso dire che l’Inghilterra, dove ho passato qualche anno, ha un sistema molto standardizzato per la valutazione di questi pazienti, che però ha anche il problema di spersonalizzare molto il trattamento. Seguono in maniera molto precisa le linee guida senza, a volte, guardare il caso specifico, che è quello che invece è successo a Bologna”.

“Il caso – ha aggiunto Rottoli – poi si è ripetuto: Thomas ha cercato una seconda e una terza opinione anche in altri centri inglesi, così ci ha detto. Anche centri oncologici molto grandi, che però hanno seguito le stesse linee guida e quindi non hanno messo in discussione l’indicazione data dal primo gruppo multidisciplinare”.

“Tom – ha proseguito il chirurgo – è una persona molto giovane, più o meno della mia età, e questo mi ha colpito molto, anche se purtroppo ci capita sempre più spesso di vedere pazienti giovani, anche molto giovani, con il cancro del colon-retto. È un’evidenza che c’è un po’ in tutto il mondo: questo enorme incremento dei tumori del colon-retto nei pazienti giovani, quelli che sfuggono allo screening”.

I medici: “Ogni storia dei pazienti è a sé”

I due professori hanno sottolineato che Tom è una persona estremamente gentile e che dal punto di vista empatico sono stati colpiti molto. “Ho visto le sue interazioni con i bambini, cercando di mantenere il sorriso. Ogni storia dei nostri pazienti è a sé, tutte in qualche modo ci colpiscono, però in questa mi sono particolarmente rivisto”, ha raccontato Rottoli.

“È stato un percorso che in qualche maniera ci ha coinvolti anche emotivamente – ha aggiunto Cescon -. Devo dire che fortunatamente si è svolto tutto bene perché, a fronte di un intervento decisamente complesso, senza entrare nei particolari tecnici, ha avuto un decorso ottimo, una degenza anche relativamente breve, di una decina di giorni”.

Sempre Cescon: “Ho avuto modo anche di stabilire delle belle relazioni umane, personali, non solo mediche ma anche infermieristiche, anzi direi soprattutto infermieristiche. Questa empatia ha coinvolto un po’ tutti”.