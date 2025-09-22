Tom Holland in ospedale, l'attore ha sbattuto la testa durante le riprese di Spider Man: commozione cerebrale

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Momenti di apprensione sul set di Spider Man: Brand New Day: l’attore protagonista Tom Holland, 29 anni, è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente avvenuto ai Leavesden Studios di Watford, nel Regno Unito. L’interprete britannico ha battuto violentemente la testa durante una scena d’azione, riportando una commozione cerebrale.

Lieve commozione cerebrale per Tom Holland

Secondo quanto confermato da più fonti, Holland stava girando uno stunt particolarmente complesso quando ha perso l’equilibrio, cadendo e battendo la testa.

Immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza lo ha trasportato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una lieve commozione cerebrale. Nessun altro membro della troupe è rimasto ferito.

IPA

Tom Holland sul set di Spider Man: Brand New Day

Le riprese del film a tema supereroi, dal budget stimato in 150 milioni di sterline (oltre 170 milioni di euro) sono state interrotte e potrebbero subire uno stop di diverse settimane per permettere all’attore di riprendersi completamente.

Sony e Marvel riorganizzano le riprese

Sony Pictures e Marvel Studios, che co-producono il progetto, discuteranno nei prossimi giorni su come riorganizzare il calendario di produzione. È probabile che si darà priorità alle scene che non vedono come protagonista Tom Holland/Peter Parker.

Nonostante l’incidente, Holland ha scelto di fare una breve apparizione la sera successiva a una cena di beneficenza a Londra insieme al padre Dominic e alla fidanzata e co-star Zendaya, salvo poi lasciare l’evento in anticipo dopo essersi sentito poco bene.

Ipotesi rinvio per Spider Man: Brand New Day

Spider Man: Brand New Day rappresenta la quarta volta di Holland nei panni dell’Uomo Ragno, dopo Homecoming (2017), Far From Home (2019) e No Way Home (2021). L’uscita nelle sale è fissata al 31 luglio 2026, ma l’incidente potrebbe causare un rinvio.

Nel cast del film, oltre a Zendaya (che interpreta MJ Watson) e Jacob Batalon, figurano anche Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Michael Mando e le new entry Sadie Sink, Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas.

L’agenda di Tom Holland è piuttosto fitta: sia lui che la fidanzata Zendaya sono protagonisti anche di The Odyssey, l’adattamento di Christopher Nolan dell’epopea di Omero.

Holland e Zendaya si conobbero e si innamorarono sul set del primo film del reboot del franchise di Spider Man (Homecoming), uscito nel 2017.