Tomahawk in Ucraina, come funzionano i missili Usa che la Russia prova a minimizzare: "Non è un'arma magica"

Il vicepresidente Usa J. D. Vance ha dichiarato che Donald Trump starebbe valutando la possibilità di fornire a Zelensky i missili Tomahawk: una mossa che potrebbe rivelarsi decisiva nel conflitto tra Ucraina e Russia. Mosca ha già commentato minimizzando: il Cremlino ha infatti sottolineato che i missili a lunga gittata non sono “un’arma magica”.

Gli Usa valutano l’invio di missili Tomahawk all’Ucraina

Gli Usa sono pronti a valutare la possibilità di fornire all’Ucraina dei missili Tomahawk. Lo ha confermato il vicepresidente J. D. Vance domenica 28 settembre su Fox News.

Stando alle dichiarazioni di J. D. Vance, questa valutazione dipende dal rifiuto, da parte della Russia, di colloqui di pace con Donald Trump come mediatore.

Il vicepresidente Usa ha affermato che Trump prenderà la sua decisione sulla base degli interessi degli Stati Uniti.

Come funzionano i missili a lungo raggio Tomahawk

La posizione della Russia, infatti, preoccupa gli Usa. Nel corso del suo intervento su Fox News, J. D. Vance ha ribadito che i russi rifiutano accordi trilaterali e incontri con l’Ucraina mediati da Trump.

Dopo aver autorizzato Kiev ad attacchi a lungo raggio, gli Usa stanno quindi valutando la richiesta di Volodymyr Zelensky, che nel corso di un incontro a margine dell’Assemblea ONU recentemente conclusa ha chiesto al Presidente Trump di fornire i missili Tomahawk all’Ucraina.

L’arma è un missile da crociera a lungo raggio, di cui esistono diverse versioni. Venne progettato per attacchi su vasta scala circa trent’anni fa, durante il conflitto con l’Iraq.

I missili hanno una gittata che può arrivare fino a 2.500 chilometri: se in possesso dell’Ucraina, potrebbero cambiare le sorti della guerra. Infatti, armi del genere permetterebbero agli ucraini di colpire Mosca, ma anche basi missilistiche, raffinerie, porti e altri punti strategici russi.

I Tomahawk possono infatti raggiungere i 900 km/h in volo e si mantengono a bassa quota, in modo da non essere facilmente intercettati. Inoltre, possono trasportare testate fino a 450 chilogrammi, ossia in grado di danneggiare gravemente infrastrutture chiave.

La Russia minimizza

Dopo l’intervento di J. D. Vance, la risposta da parte della Russia non si è fatta attendere.

“Anche se gli Usa fornissero i missili Tomahawk a Kiev per usarli in profondità contro il territorio russo, essi non sarebbero un’arma magica che consentirebbe agli ucraini di cambiare il corso del conflitto”, ha dichiarato il portavoce russo Dmitry Peskov.

Peskov ha inoltre informato che il Cremlino sta analizzando la situazione per decidere eventualmente come contrattaccare.