Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci è stato indagato: "Discrepanze sul racconto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Francesco Dolci infine è stato indagato per vilipendio e per il furto del cadavere di Pamela Genini. L’uomo era stato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove era presente anche il pm Giancarlo Mancusi che coordina le indagini sulla profanazione della salma di Pamela Genini. Poi è stato raggiunto dall’avvocata. La convocazione è si è dovuta alle discrepanze nel racconto fornito.

Dolci indagato

Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo insieme alla sua avvocata, Eleonora Prandi. In caserma era presente anche il pm Giancarlo Mancusi, che coordina le indagini sulla profanazione del corpo della vittima di femminicidio.

Secondo quanto riportato dall’inviata di Ore 14, il pm gli avrebbe contestato alcune discrepanze nel racconto fornito. Pare che siano stati chiesti anche maggiori dettagli sulle foto presenti nella galleria di Dolci. L’accelerazione nelle indagini è avvenuta negli ultimi giorni.

Dopo la diffusione della notizia, relativa al fatto che Francesco Dolci è indagato, si è saputo che una perquisizione è scattata nella casa dell’uomo.

Cosa c’è nelle fotografie?

Francesco Dolci avrebbe scattato delle fotografie al loculo dell’ex fidanzata Pamela. Per sua ammissione, lo avrebbe fatto per documentare possibili manomissioni alle viti o la trascuratezza della lapide.

Sono otto gli scatti in totale, con il primo datato 7 novembre e l’ultimo datato 23 marzo. Questa è la data della scoperta della profanazione della tomba, quando la famiglia Genini si trovava al cimitero per il trasferimento del feretro dal loculo provvisorio alla tomba definitiva.

Come riporta il Corriere della Sera, lo stesso Dolci aveva spiegato di essere andato al cimitero dopo le 17:40, una volta uscito dai carabinieri e senza essere a conoscenza della macabra scoperta. Infatti la notizia della profanazione venne divulgata solo tre giorni dopo.

Viti e mastice

Dolci, analizzando le immagini di prima del 23 marzo e quelle del giorno della scoperta della profanazione, avrebbe notato delle viti girate. All’attenzione degli agenti ci sarebbe però la traccia all’angolo in basso a destra del loculo che sembra essere del mastice.

Questo potrebbe essere stato utilizzato dal profanatore per sigillare la parete di pietra dopo averla divelta. Secondo la ricostruzione, chiunque abbia profanato la tomba di Pamela avrebbe svitato la lastra di plastica provvisoria, tolto la schiuma espansa che sigillava la lastra di cemento, estratto la bara, aperto il coperchio e tagliato la parte di zinco in corrispondenza della testa.

Inoltre, il taglio sul corpo di Pamela è stato descritto come dritto, netto e fatto con precisione. Un lavoro certosino che si è concluso con la chiusura della bara con del silicone e il cemento fissato con del mastice.