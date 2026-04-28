Tomba di Pamela Genini profanata a novembre, i dettagli e i dubbi sulla relazione con Francesco Dolci

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La tomba di Pamela Genini potrebbe essere stata profanata già a novembre 2025, poco dopo il funerale: è quanto emerge dalle indagini sul caso. Di interesse resta anche il rapporto con Francesco Dolci, ex compagno della vittima. Intanto emergono nuovi dettagli su testimonianze, immagini del cimitero e possibili moventi ossessivi o economici.

Tomba di Pamela Genini profanata a novembre?

Il caso di Pamela Genini, uccisa nell’ottobre 2025 dall’ex compagno Gianluca Soncin, è ancora al centro delle cronache dopo la scoperta del ormai noto gesto agghiacciante: la tomba è stata profanata e qualcuno ha asportato la testa della vittima.

Le ultime indagini puntano ora a chiarire quando sia avvenuto il vilipendio e quale ruolo possano avere avuto le persone più vicine alla ragazza, compreso l’ex compagno Francesco Dolci.

ANSA

Secondo gli accertamenti medico-legali, il taglio sarebbe stato eseguito poco dopo il funerale celebrato il 24 ottobre 2025. Gli investigatori ritengono sempre più probabile che la profanazione sia avvenuta tra fine ottobre e l’inizio di novembre, in concomitanza con la festività dei Morti.

Il rapporto con Francesco Dolci

Sebbene non risulti indagato, Francesco Dolci resta una delle figure più discusse dell’intera vicenda. L’imprenditore di Sant’Omobono Terme, ex compagno e poi amico di Pamela, ha più volte dichiarato pubblicamente di conoscere dettagli su presunti traffici economici e giri di riciclaggio internazionale che avrebbero coinvolto indirettamente la ragazza.

Dolci sostiene da settimane di essere vittima di minacce e intimidazioni per ciò che sa. In televisione aveva annunciato la consegna di un memoriale con elementi “decisivi” per le indagini, ma il suo recente passaggio in Procura a Bergamo si è concluso senza il deposito ufficiale di documenti rilevanti.

Gli investigatori stanno inoltre verificando alcune immagini registrate nei pressi del cimitero, dove un uomo sarebbe stato ripreso durante la notte nei giorni precedenti alla scoperta della profanazione. Al momento non esistono conferme ufficiali sull’identità della persona filmata.

Le testimonianze delle amiche di Pamela

Le audizioni delle amiche di Pamela e di un altro ex fidanzato hanno riportato l’attenzione sulla relazione tra la 29enne e Dolci. Elisa Bartolotti ha raccontato ai carabinieri che Pamela avrebbe interrotto la relazione perché lui era “molto geloso” e lei desiderava maggiore libertà. Nonostante la rottura, tra i due sarebbe però rimasto poi un legame affettivo.

Secondo alcune testimonianze, Dolci frequentava spesso il cimitero di Strozza e aveva fotografato il loculo già nel novembre 2025 lamentando il presunto stato di abbandono della tomba.

La Procura di Bergamo ha coinvolto anche specialisti del Reparto analisi criminologiche dei carabinieri per delineare il profilo psicologico dell’autore del gesto. L’ipotesi più accreditata al momento sembra quella di un’azione compiuta da qualcuno con un forte legame ossessivo nei confronti della vittima.

Intanto gli investigatori non escludono alcuna pista: dal gesto compiuto da una persona incapace di accettare il distacco fino a possibili motivazioni legate a rancori personali o interessi economici.