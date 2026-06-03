Tomba di Pamela Genini profanata, dov'è finita la testa? L'ipotesi sull'appartamento del femminicidio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dove è stata nascosta la testa di Pamela Genini dopo la profanazione della tomba? Gli investigatori hanno passato al setaccio le proprietà di Francesco Dolci, amico di Pamela e unico indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere, così anche i boschi attorno ai luoghi che i due di tanto in tanto amavano frequentare. Una delle ipotesi, ventilata dalla trasmissione Dentro la notizia, è che i resti possano essere stati trasportati nell’appartamento in cui Pamela viveva a Milano.

Si cerca la testa di Pamela Genini

Pamela Genini (29 anni) ha vissuto in un appartamento di via Iglesias a Milano, fino al 14 ottobre 2025 quando è stata uccisa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin (53 anni).

Gli inquirenti ritengono che di lì a pochi giorni sarebbe avvenuta la profanazione della sua tomba e il vilipendio del suo corpo. Ed ora si cercano i resti.

L’inviata di Dentro la notizia pone una serie di interrogativi: “Possibile che i resti di Pamela siano tornati anche momentaneamente in questo appartamento? Ma quale potrebbe essere il motivo? Ma soprattutto chi e perché dovrebbe aver riportato Pamela in questa casa?”.

Ma tale ipotesi pone almeno una criticità, ammessa dalla stessa inviata: “Ma se davvero i resti di Pamela sono tornati qui, chi ha aperto, chi aveva le chiavi del suo appartamento oltre a Pamela e al suo assassino?”.

Il processo a carico di Gianluca Soncin

Nella giornata di giovedì 4 giugno è fissato l’inizio del processo a carico di Soncin. E non si esclude che gli inquirenti possano tornare nell’appartamento di via Iglesias per un ulteriore sopralluogo.

Gianluca Soncin è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Secondo la Procura di Milano, avrebbe assassinato Pamela Soncin con 76 coltellate dopo che la giovane aveva deciso di interrompere la relazione.

Soncin rischia l’ergastolo qualora dovessero essergli attribuite aggravanti quali premeditazione, futili motivi, crudeltà e legame affettivo.

In aula sarà presente anche Una Smirnova, la madre della giovane che chiederà di costituirsi parte civile insieme ad altri familiari.

Il femminicidio di Pamela Genini

Secondo la ricostruzione, Soncin si sarebbe procurato una copia delle chiavi dell’abitazione di Pamela Genini e il giorno del femminicidio avrebbe raggiunto Milano portando con sé un coltello.

Poco prima di essere assassinata, Pamela aveva inviato un ultimo messaggio all’amico ed ex fidanzato Francesco Dolci: “È matto […] che faccio?”.