Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci ammette la presenza al cimitero di notte: "Ero ubriaco"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Francesco Dolci avrebbe ammesso di essersi recato di notte davanti al cimitero di Strozza, dove si trova la tomba di Pamela Genini, la giovane uccisa il 14 ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin. L’uomo, indagato nell’inchiesta sulla profanazione della salma, avrebbe confermato la propria presenza durante l’interrogatorio con il pm Giancarlo Mancusi e i carabinieri del Nucleo investigativo.

Profanazione tomba Pamela Genini, l’ammissione di Francesco Dolci

Come riporta il Corriere della Sera, secondo quanto emerso dalle indagini, nella notte del 18 marzo Francesco Dolci avrebbe raggiunto il camposanto a bordo della sua Opel Adam.

Le telecamere di sorveglianza lo avrebbero ripreso mentre sostava davanti al cancello chiuso del cimitero.

ANSA

In quei giorni l’area era interdetta ai visitatori a causa di alcuni lavori di riesumazione.

Il sindaco di Strozza aveva disposto la chiusura dei cancelli per motivi igienici e di rispetto nei confronti dei defunti.

Le immagini registrate mostrerebbero Francesco Dolci fermarsi a lungo davanti all’ingresso del cimitero, illuminato soltanto dai lumini delle tombe.

Nel corso dell’interrogatorio, il 41enne avrebbe spiegato di essere stato ubriaco quella notte.

Una versione, poi, ribadita anche a La Vita in Diretta, dove ha dichiarato: “Non ho fatto nulla di male”.

Il messaggio inviato all’avvocato

Tra gli elementi finiti al centro delle indagini, come riporta il Corriere della Sera, c’è anche un messaggio inviato da Francesco Dolci al suo avvocato Eleonora Prandi poco prima di essere ripreso dalle telecamere.

Secondo quanto ricostruito, all’1.49 del 18 marzo l’uomo avrebbe scritto: “Dai un ultimo bacio alla tomba di Pamela”.

Il messaggio sarebbe stato accompagnato da riferimenti alle presunte minacce che sostiene di subire da mesi.

Gli investigatori starebbero valutando il contenuto nell’ambito della ricostruzione dei fatti, anche se il testo potrebbe rientrare nelle comunicazioni riservate tra assistito e legale.

Nell’ipotesi investigativa, però, quel riferimento alla tomba di Pamela Genini potrebbe assumere rilievo nel contesto generale dell’inchiesta.

Secondo gli inquirenti, la chiusura temporanea del cimitero tra il 16 e il 18 marzo potrebbe aver spinto Francesco Dolci a effettuare un controllo notturno, temendo che i lavori in corso potessero far emergere la profanazione della salma.

Le numerose visite al cimitero

Le telecamere del cimitero avrebbero documentato numerose visite di Francesco Dolci nei giorni precedenti al ritrovamento della profanazione.

Il primo accesso segnalato dagli investigatori risale al 16 marzo. In quell’occasione l’uomo sarebbe rimasto all’esterno del cimitero tra le 17.30 e le 17.44.

Successivamente sarebbe tornato nella notte del 18 marzo, fermandosi davanti ai cancelli tra le 2.11 e le 2.27.

Le visite sarebbero poi proseguite il 20 marzo, il 21 insieme alla madre, il 22 e infine il 23 marzo, giorno della scoperta della profanazione.

Il 23 marzo, poche ore dopo il ritrovamento della salma profanata, Francesco Dolci sarebbe tornato ancora una volta al cimitero.

La versione di Francesco Dolci

In un’intervista a Dentro La Notizia nella puntata del 22 aprile, Francesco Dolci ha dichiarato: “Di certo non sono andato al cimitero di notte”.

Nelle ultime settimane, però, la sua versione è cambiata.

Durante l’interrogatorio avrebbe spiegato di essere stato a cena quella sera e di aver bevuto molto.

Per questo motivo, sosterrebbe di ricordare poco di quanto accaduto durante la notte del 18 marzo.

Dopo una settimana, in una puntata di Quarto Grado, ha, invece, dichiarato: “Non escludo di essere passato al cimitero di notte”.

Secondo la sua ricostruzione, potrebbe essere passato davanti alla tomba di Pamela Genini per comunicarle simbolicamente un aggiornamento legato a una delle sue denunce.

Francesco Dolci sostiene infatti da tempo di aver presentato diverse querele collegate alla vicenda della giovane e di essere vittima di minacce.

Nella sua versione, una delle denunce sarebbe passata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, elemento che lui avrebbe interpretato come un segnale positivo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, però, il fascicolo sarebbe arrivato al gip con una richiesta di archiviazione.