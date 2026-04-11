Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci attacca il killer Gianluca Soncin: "Solo lui poteva"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Francesco Dolci, l’ex fidanzato di Pamela Genini ha attaccato Gianluca Soncin, l’uomo in carcere per averla uccisa. Secondo Dolci ci sarebbe proprio Soncin dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa a Milano nell’ottobre 2025: "Lui era ossessionato da Pamela e aveva delle conoscenze criminali capaci di organizzare una cosa del genere", ha detto. Poi ha parlato anche delle foto che ha scattato al loculo di Pamela.

Francesco Dolci attacca il killer Gianluca Soncin

Francesco Dolci è stato intervistato da Gianluigi Nuzzi durante una puntata di Quarto Grado.

L’ex fidanzato di Pamela Geniniha attaccato senza mezzi termini Gianluca Soncin, l’uomo che è in carcere per aver ucciso la 29enne nell’ottobre 2025 a Milano, e che secondo lui sarebbe responsabile della profanazione della tomba.

"Lui era ossessionato da Pamela, lui ha delle conoscenze criminali capaci di organizzare una cosa del genere. Qua si va oltre il crimine, è una cosa inconcepibile quello che è stato fatto.

Tomba profanata, le accuse di Francesco Dolci

Secondo Francesco Dolci, Soncin avrebbe voluto la profanazione della tomba "per spaventare tutte le persone che hanno testimoniato contro di lui e quelle che avrebbero detto altre cose".

"Dietro di lui ci sono altre persone", ha detto parlando dell’uomo che è in carcere. Poi ha aggiunto altre accuse relative alla notte dell’omicidio di Pamela.

"Lui quella sera aveva già pronte in macchina, che io ho fatto ritrovare agli inquirenti, borse e valigia per scappare e aveva altre armi in macchina. Lui quella sera se non fosse stato fermato dalla polizia sarebbe scappato, avrebbe forse anche preso Pamela e l’avrebbe ammazzata da un’altra parte", ha detto Dolci.

Francesco Dolci e le foto alla tomba di Pamela

Francesco Docli poi ha risposto alla domanda sul perché abbia scattato, nel corso dei mesi, diverse foto alla tomba di Pamela nel cimitero di Strozza (Bergamo).

Foto, poi consegnate agli inquirenti, che mostrerebbero viti mancanti al loculo nel corse delle diverse settimane.

"Le foto le facevo e le giravo ad altre persone, per esempio alle sue amiche o un alto ufficiale dello Stato, perché vedevo quella tomba provvisoria, con una lapide di plastica e mi dispiaceva", ha detto.

Dolci e la tomba che pensava provvisoria

Docli, quindi, ha detto di non sapere che la famiglia stesse predisponendo la traslazione della bara di Pamela nella tomba di famiglia: "Io con loro non ho rapporti".

Gianluigi Nuzzi a quel punto ha fatto riferimento al fatto che chi ha profanato la tomba e tagliato la testa di Pamela, a quanto è emerso fino ad ora, ha fatto un lavoro approssimativo e lasciando diverse tracce, come nella convinzione che quel loculo non dovesse più essere aperto.

L’ex fidanzato di Pamela, dal canto suo, ha detto di essere rimasto male per il fatto di trovare quella tomba trascurata, tomba che lui pensava fosse definitiva e non provvisoria.

E di aver scattato le foto per quel motivo, per condividere con alcune persone il dispiacere di quella trascuratezza.

Il cimitero chiuso e gli orari di visita, cosa ha detto Dolci

In studio hanno poi chiesto a Dolci se lui avesse mai aiutato economicamente Pamela: "Io ho aiutato diverse persone, Io da Pamela ho ricevuto tanto a livello umano, tante cose che mi hanno aiutato a crescere, quello che ho fato l’ho fatto col cuore", ha detto.

Poi ha detto di sapere che il cimitero di Strozza era rimasto chiuso per due volte per periodi anche lunghi: "Lo so perché quando andavo a trovarla mi capitava di trovarlo chiuso".

Infine ha spiegato: "Non sono mai stato in un luogo sacro la notte perché rispetto i luoghi sacri. Non sapevo dell’esistenza di quel tasto dietro il cancello per aprire anche dopo l’orario di chiusura", ha detto, ribadendo di essere andato al cimitero per pregare sulla tomba di Pamela solo durante gli orari di apertura e mai di notte.