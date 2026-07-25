Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci avrebbe ricevuto le immagini della Tac di una testa

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Francesco Dolci, impresario 41enne di Sant’Omobono Terme e unico indagato per il vilipendio di cadavere di Pamela Genini, è intervenuto nella trasmissione Quarto Grado, affermando di aver ricevuto su WhatsApp la Tac della testa di una persona da un numero a lui sconosciuto. Dolci ha provveduto a sporgere denuncia presso i carabinieri.

Pamela Genini: Francesco Dolci e il messaggio con la tac di una testa

L’impresario bergamasco, nella trasmissione di Rete 4, ha spiegato di aver ricevuto sul proprio cellulare l’immagine di una Tac cranica.

Il conduttore di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi ha chiesto a Dolci se sia stato lui stesso a inviarsi il messaggio con l’esame medico.

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“Gianluigi, va bene tutto, ma secondo te vado a fare una cosa del genere?”, ha risposto il 41enne, smentendo che ci sia lui dietro al messaggio della tac in questione.

Dolci ha inoltre aggiunto che la tac è datata 14 novembre 2025. Nuzzi ha poi visionato di persona la chat di WhatsApp e l’immagine della Tac, mostrandola ai telespettatori.

“Stamattina – ha dichiarato l’avvocato di Dolci presente in trasmissione – è stato denunciato il fatto, prima di venire qui in trasmissione, così la smettiamo di dire che un personaggio del genere si inventi la qualunque”.

Dolci contro la madre di Pamela Genini

Nelle scorse ore Dolci, è tornato ad attaccare la madre di Pamela Genini, Una Smirnova, la quale crede che sia lui l’autore della profanazione della tomba della figlia.

“Nessuno crede più alla signora Una, è lei che deve dire la verità”, ha dichiarato ai microfoni de La Vita in Diretta Dolci, rivolgendosi a Una, che ha sempre sostenuto che l’impresario non sia mai stato il compagno della figlia.

Una Smirnova dovrebbe “smettere di dire le bugie” perché “nessuno crede più alla signora Una“, ha aggiunto Dolci durante il suo intervento.

La lettera con le minacce di morte

Recentemente l’impresario di Sant’Omobono Terme ha mostrato anche una lettera contenente minacce di morte, rinvenuta nella cassetta della posta di sua madre.