Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci contro le amiche e la mamma: "Mai vista piangere"

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Francesco Dolci e gli affetti più cari di Pamela Genini, tra cui la famiglia e le amiche, continuano a lanciarsi reciproche accuse. In ultima battuta l’impresario 41enne di Sant’Omobono Terme (Bergamo), oggi indagato per vilipendio di cadavere nell’ambito dell’inchiesta per la tomba profanata della ragazza, accusa Unna Smirnova di non aver mai pianto per la figlia.

Francesco Dolci attacca nuovamente Unna Smirnova

In collegamento con Dentro la notizia durante la puntata di lunedì 25 maggio Francesco Dolci, il 41enne indagato per vilipendio di cadavere nell’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, è ritornato all’attacco della madre della 29enne e delle sue amiche.

“Non ho mai visto versare lacrime da questa signora”, dice Dolci dal microfono dell’inviata Ilaria Dalle Palle, e aggiunge: “A parte la foto in cui la signora Unna piangeva sulla bara di Pamela”.

Poi, rivolgendosi direttamente alla madre di Pamela Genini, la accusa di aver invitato persone “a testimoniare contro di me”, quindi la invita a conoscere cosa queste persone direbbero “all’autorità giudiziaria sulla propria figlia”.

Le stesse persone, continua Dolci, andrebbero “in giro a chiedere il certificato di morte della figlia, per quale ragione?”.

Le accuse delle amiche di Pamela Genini

In una testimonianza rilasciata agli inquirenti, una delle amiche ha rivolto accuse pesanti contro il 41enne indagato. La ragazza ha raccontato che in un’occasione Pamela Genini si trovava “in casa con un amico” e “aveva chiesto a Dolci di non disturbarla per fargli uno scherzo“.

L’impresario sarebbe andato su tutte le furie, quindi avrebbe fatto “irruzione nell’appartamento rompendo tutto” finché non avrebbe aggredito fisicamente l’amico della 29enne. Per questo motivo, secondo l’amica, “Pamela definiva Dolci come stalker“.

La replica dell’indagato

Invitato da Gianluigi Nuzzi a replicare, Dolci respinge ogni accusa e aggiunge che “queste persone hanno più cose da nascondere che da dire”, e riferisce che “casualmente sono le stesse persone che vanno in giro a chiedere il certificato di morte di Pamela”.

Una richiesta che spetterebbe alla famiglia, sottolinea l’indagato, perché “l’eredità devono accettarla i familiari, non amici o terze persone”. Quindi sottolinea come le accuse che le amiche di Pamela Genini gli rivolgono nelle SIT dei carabinieri siano prive di fondamento.