Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci nega che il coltello trovato sia suo: "Vogliono incastrarmi"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Francesco Dolci torna a parlare in Tv e a dichiarasi estraneo al ritrovamento del coltello nel suo garage. Il 41enne indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio della tomba dell’ex Pamela Genini, la 29enne modella uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin e la cui testa è stata trafugata dal loculo. “Qualcuno vuole incastrarmi e mettermi a tacere” ha ribadito l’imprenditore.

Le indagini sulla tomba profanata di Pamela Genini

Dolci è stato invitato in collegamento con il programma di Canale 5 Morning News per commentare gli ultimi sviluppi dell’indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini.

Come riportato dall’inviata della trasmissione di Dario Maltese, si attendono a giorni i risultati dell’autopsia sul corpo decapitato e degli esami in corso sulla bara e su alcuni reperti sequestrati a casa di Francesco Dolci, tra cui una schiuma espansa utilizzata per sigillare, tra il materiale usato nell’attività dell’imprenditore edile, e scontrini datati febbraio che riporterebbero l’acquisto di silicone.

ANSA

Il coltello trovato a casa di Francesco Dolci

Stando a quanto riferito dall’inviata Benedetta Armellin, le analisi degli inquirenti sono incentrate su un coltello nepalese trovato durante le perquisizioni a casa di Dolci, la cui lama molto lunga potrebbe essere compatibile con lesioni gravi come una decapitazione.

Sull’arma sarebbero state trovate delle impronte digitali, non ancora rivelate, che l’indagato esclude fermamente possano essere attribuite a lui.

“Io non l’ho mai visto, ben me ne ricorderei – ha ribadito – anche perché dopo che hanno ucciso una persona cara a coltellate… lascia perdere che io proprio sono totalmente contrario alle armi, perché in un paese civile le armi le deve avere soltanto lo Stato”.

“Quando i carabinieri mi hanno chiamato che avevano trovato all’interno del garage questa arma, io subito ero rimasto scioccato” ha aggiunto Dolci, sottolineando come il coltello fosse stato trovato nella rimessa dopo che lui aveva lasciato la casa per diverse violazioni di domicilio che aveva denunciato.

Dolci: “Vogliono incastarmi”

A questi episodi il 41enne ricondurrebbe la volontà di qualcuno di incastrarlo nel caso della profanazione della tomba di Pamela Genini, rivelando anche di aver trovato “diversi segni di effrazione”.

“Tant’è che avevamo chiesto nei giorni successivi – ha aggiunto Dolci nell’intervista – una richiesta di ulteriore protezione proprio perché c’erano tanti movimenti che sono stati segnalati, denunciati, come ci aveva detto la procura di Bergamo, di fare il giorno 31 ottobre, mi sembra, per tutte queste situazioni anomale che si erano create intorno alla mia vita e prima non ci sono mai state”.