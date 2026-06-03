Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci piange in diretta tv: "Sto ancora combattendo per lei"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Francesco Dolci è indagato nel caso della profanazione della tomba di Pamela Genini. Al centro dell’inchiesta ci sarebbero dei video che rivelerebbero numerose visite da parte dell’uomo al cimitero di Strozza. L’uomo è stato intervistato a Morning News e ha detto, piangendo, che “l’unico obiettivo è dare giustizia a Pamela.

Le parole di Francesco Dolci in Tv

Ai microfoni di Morning News, Francesco Dolci si è mostrato con voce rotta e, in alcuni istanti, è sembrato quasi piangere.

“L’unico obiettivo che avevo è dare a Pamela la giustizia che si merita”, ha detto Dolci. Alla domanda sul fatto che sia stato avvistato vicino al cimitero alle 2 di notte il 18 marzo, l’uomo ha risposto che quella sera era “ubriaco” ed è passato fuori dal cimitero “perché ogni volta che avevo una notizia giudiziaria favorevole per Pamela andavo sempre a portargli queste notizie per farle capire che stavo ancora combattendo per lei”.

ANSA

Proprio mentre ha pronunciato “combattendo per lei” si è sentita la voce rotta e singhiozzante come se stesse piangendo.

“È ciò che farò ancora perché merita giustizia questa persona”, ha continuato.

L’amica di Pamela contro Dolci

Francesco Dolci ha spiegato di essere stato molto legato a Pamela che, negli ultimi tempi, raccontava a lui e non alle amiche ciò che le stava accadendo con l’ex compagno.

Le amiche di Pamela, invece, hanno raccontato che avevano soprannominato Dolci l0 “stalker” perché era ossessivo nei confronti della ragazza.

Sempre a Morning News hanno fatto ascoltare una testimonianza di una giovane che ha detto di aver visto per l’ultima volta Dolci e Pamela insieme il 4 luglio 2025 in un ristorante.

“Pamela ha parlato con mio marito di un ragazzo di calcinate e Francesco è andato fuori di testa. L’accusava di esserci andata a letto. Pamela mi ha detto di lasciarlo stare perché altrimenti avrebbe fatto peggio. Continuava a fumare e bere”, ha detto l’amica di Genini.

La donna ha aggiunto che non pensava che Pamela si volesse trasferire a casa di Francesco Dolci, “anche perché so che poco prima che Pamela venisse uccisa aveva scritto alla sua amica che abita a Milano per organizzare un viaggio a Montecarlo”.

L’amica ha poi raccontato della sera del suo addio al nubilato al quale ha partecipato anche Genini e, poco dopo, sarebbe arrivato anche Dolci. Pamela avrebbe flirtato con un ragazzo americano in un locale e Francesco sarebbe andato fuori di testa.

La donna ha detto di conoscere tutti gli uomini frequentati da Pamela e di non conoscere “nessuno che era ossessionato da lei, a esclusione di Francesco Dolci”.

L’imprenditore ha commentato queste affermazioni affermando che questa amica non avrebbe raccontato cosa accadde davvero nel ristorante e che fosse gelosa di Pamela, a tal punto che sarebbe stata bloccata da Genini.

I video al cimitero

A Dolci è stato chiesto conto anche delle numerose visite al cimitero e del fatto che avrebbe scattato foto alla tomba. A questo punto l’uomo ha precisato che gli è stato contestato che avrebbe fatto visite troppo brevi e che teneva la testa bassa, probabilmente per controllare dei tasselli mancanti sulla tomba.

Francesco ha motivato la testa bassa con il fatto che piangeva e non che stesse osservando la tomba.

Per il pm Giancarlo Mancusi e per i carabinieri del nucleo investigativo la profanazione della tomba sarebbe avvenuta tra il 27 ottobre e il 2 novembre 2025. Ma tutto è stato scoperto il 23 marzo 2026, quando la salma doveva essere traslata dal loculo alla cappella di famiglia del cimitero di Strozza.

In quei giorni, le telecamere di sorveglianza hanno inquadrato Dolci andare al cimitero il 16 marzo pomeriggio trovandolo chiuso per lavori di estumulazione.

L’uomo avrebbe guardato all’interno attraverso le grate, osservando anche un cassone per la raccolta di macerie. Poi è tornato il 18 marzo alle 2.11 di notte per un quarto d’ora. E di nuovo il 20 e 21 marzo.

Nel pomeriggio del 22 marzo Dolci è andato davanti alla lapide, osservando “ripetutamente” la parte superiore e poi la parte inferiore destra. Il 23 marzo il personale delle onoranze funebri si è accorto della manipolazione della tomba, nel pomeriggio Dolci è tornato al cimitero e ha ispezionato di nuovo la lapide, scattandogli una foto.

Attualmente Francesco Dolci è l’unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini.

L’indagine sulla morte di Pamela Genini

Intanto sta per tenersi in Corte d’Assise a Milano, l’udienza a carico di Gianluca Soncin, imprenditore 53enne imputato per aver ucciso con 76 coltellate l’ex compagna Pamela Genini, dopo che lei aveva deciso di chiudere la relazione.

Secondo l’avvocato della madre della 29enne, la ragazza “poteva essere salvata, ma tutti gli indici di rischio sono stati colposamente trascurati” e resta “ancora un’altra verità da scoprire”, una “anima nera” che “merita di essere fermata”, ossia il responsabile della “atroce vicenda della sottrazione del cadavere”.

La mamma, Una Smirnova, assieme ad altri familiari, sarà presente in aula e chiederà di entrare nel processo come parte civile.