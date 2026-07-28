Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci sbotta in tv: "Avvocatuccio di paese con fare mafioso"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Francesco Dolci sbotta e contrattacca: nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta su Rai 1, l’uomo accusato per la sparizione della testa di Pamela Genini ha assunto toni durissimi, puntando il dito contro chi, a suo dire, avrebbe contribuito ad alimentare sospetti nei suoi confronti. Dolci, fra l’altro, sostiene di essere in possesso di materiale utile a provare la sua innocenza e per questo chiederà una integrazione delle indagini.

Francesco Dolci passa al contrattacco

“Io sono stanco di tutte queste intimidazioni e di tutte queste bugie che queste persone creano per accusare me”, è esploso Francesco Dolci contro chi lo accusa. Dolci, in collegamento, era alla presenza del suo avvocato Pierpaolo Cassarà.

Dolci, senza fare nomi, ha specificato l’oggetto del suo attacco: “Le persone che hanno testimoniato contro di me. Alcune sono anche andate in televisione a dire cose false contro di me”.

“Bisogna guardare altre piste, bisogna guardare altre ad altre parti”, ha aggiunto Francesco Dolci. “Come non si è mai voluto guardare da che parte saltano fuori tutti questi soldi, come non si vuole guardare da che parte escono i soldi di tutte queste persone che fanno vita da milionari e non hanno mai lavorato un giorno nella vita, capito?”.

E ancora: “E a me invece mi si va a controllare tutto, perfino le pulci, quando invece queste persone addosso hanno peggio delle zecche e continuano ad accusare me per mettermi a tacere. La verità è questa”.

Dolci contro un avvocato

Poi Francesco Dolci ha sganciato una granata: nel suo intervento se l’è presa anche con quello che ha definito un “avvocatuccio di paese che con fare mafioso punta il dito al mio avvocato”.

Nel corso dell’intervista ha inoltre affermato di essere in possesso di registrazioni telefoniche già acquisite dai carabinieri e dalla polizia di Milano.

Nel suo racconto, Dolci ha fatto riferimento anche a presunti “viaggi nell’Est Europa” sostenendo che alcune persone coinvolte conoscerebbero fatti rilevanti e che tali elementi dovrebbero essere approfonditi.

E poi il riferimento a un monito che già nel 2022 Dolci avrebbe fatto a Pamela Genini su quelli che ha definito “brutti giri“. L’uomo chiede in definitiva che venga ricostruita l’intera rete di relazioni di Pamela.

Francesco Dolci parla di intimidazioni

Oltre ad accusare gli inquirenti di tralasciare elementi utili alle indagini, Francesco Dolci nel corso del collegamento insieme all’avvocato Pierpaolo Cassarà ha anche raccontato di essere stato vittima di intimidazioni.

“Ho ricevuto due violazioni di domicilio. Abbiamo scoperto che una persona che mi ha fatto violazione a domicilio ha precedenti penali per leggi speciali, ergo attività mafiose“.