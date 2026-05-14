Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci sicuro: "Qualcuno che mi vuole male vuole incastrarmi"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Francesco Dolci continua a sostenere che qualcuno lo voglia incastrare nell’indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, e racconta che intanto continuano le irruzioni nella sua abitazione, di cui avrebbe già messo al corrente i carabinieri. Nel frattempo continua a mancare all’appello l’ormai noto cellulare bianco scomparso dalla sua proprietà, all’interno del quale sarebbero conservate le chat con la ragazza e le prove sulle responsabilità dell’intera vicenda.

I tentativi di irruzione nell’abitazione di Francesco Dolci

Intervistato dall’inviata Ilaria Dalle Palle per Dentro La Notizia, Francesco Dolci ha rivelato che le irruzioni presso la sua abitazione non si sono placate.

“Anche oggi – giovedì 14 maggio, nda – abbiamo subito un’effrazione e i carabinieri sono intervenuti”. I militari avrebbero “visto chiaramente che ci sono prove evidenti che ci sono persone che entrano dentro la mia proprietà”.

Dolci sostiene che qualcuno voglia incastrarlo e che voglia il suo male. Per questo motivo quel “qualcuno” avrebbe fatto sì che il telefono bianco in uso all’imprenditore sarebbe sparito.

Negli ultimi giorni, inoltre, Dolci ha sostenuto che il pugnale da 40 cm rinvenuto durante la perquisizione non sia suo, lasciando intendere che qualcuno potrebbe avercelo portato.

Le chat con Pamela Genini in un telefono scomparso

Nella sua abitazione i carabinieri hanno sequestrato anche un telefonino, ma all’appello mancherebbe un secondo dispositivo. Dolci sostiene di non avere idea di dove possa essere finito.

Al suo interno, secondo il 41enne, vi sarebbero delle chat con Pamela Genini iniziate nel 2019, ma anche “tutti i nomi di queste persone che stanno cercando in tutti i modi di fargli del male”, racconta l’inviata di Dentro La Notizia. Prima che quel cellulare sparisse, Dolci avrebbe chiesto “alla Questura di Milano” che si facesse “una copia forense“, e la stessa richiesta sarebbe stata fatta “ai carabinieri di Zogno” e alla Procura.

All’interno, oltre alle chat e a certi nomi, ci sarebbero “registrazioni di alcune telefonate a partire dal 2022”, aggiunge Dolci.

La teoria dell’organizzazione criminale dietro la profanazione

Sebbene Francesco Dolci risulti indagato per vilipendio di cadavere, continua a respingere le accuse di aver avuto un ruolo nella profanazione della tomba di Pamela Genini.

Piuttosto, sostiene che il vilipendio sia stato posto in essere da un’organizzazione criminale di cui Pamela Genini, quando era in vita, sarebbe stata “pedina involontaria” per un traffico internazionale di denaro.