Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci svela le minacce e si difende: "Non mi nascondo, anzi aiuto"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Francesco Dolci, l’ex fidanzato di Pamela Genini, è tornato a parlare dopo giorni di silenzio: “Non mi sto nascondendo, anzi sto aiutando gli inquirenti e mi sono sempre reso disponibile”, ha detto in merito alle indagini in corso per capire chi sia stato e perché a profanare la tomba della 29enne uccisa a Milano nell’ottobre 2025. “Si è creata una campagna d’odio, continuo a ricevere minacce“, ha aggiunto Dolci.

Francesco Dolci torna a parlare

Francesco Dolci è stato intervistato da Gianluigi Nuzzi nel corso di Dentro la Notizia su Canale 5.

“In questi giorni sono rimasto in silenzio perché sto preparando del materiale che potrebbe essere utile agli inquirenti per cercare di trovare i colpevoli di questo grave reato fatto nei confronti di Pamela”, ha detto.

“Non ho avuto proprio tempo”, ha aggiunto in riferimento al silenzio degli ultimi giorni, mentre proseguono le indagini per cercare di capire chi sia stato, e per quale motivo, a profanare la tomba di Pamela, uccisa a Milano nell’ottobre 2025 dal compagno Giorgio Soncin.

Le minacce e la “campagna d’odio”

“Spesso infatti vado in caserma anche perché continuano ad arrivarmi minacce gravi e pesanti“, ha detto l’ex fidanzato di Pamela.

Poi ha spiegato: “Oggi ad esempio ho denunciato una persona che ha minacciato abusi sessuali nei miei confronti, il tenore delle minacce è questo”.

Secondo Dolci nei suoi confronti si sarebbe “creata una campagna d’odio, una caccia alle streghe che non merito di certo anche perché non sono indagato”.

Dolci si difende: “Non mi nascondo, anzi aiuto”

Dolci, oltre a rivendicare di non essere indagato, ha sottolineato: “Sto aiutando gli inquirenti e mi sono sempre reso disponibile alle autorità anche a chiedere di fare copia forense del mio telefono”.

Inoltre “più volte ho chiesto di fare la perquisizione della casa e non l’hanno voluta fare loro”, ha spiegato.

Francesco Dolci poi ha ribadito, come fatto altre volte di non essere mai entrato nel cimitero di notte e ha parlato di querela verso “giornali che hanno riportato la notizia dicendo che all’80-90% sarei stato io a profanare la tomba di Pamela”.