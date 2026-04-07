Tomba di Pamela Genini profanata, fratello attacca Francesco Dolci: "Preso palla al balzo per mostrarsi"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo che la tomba di Pamela Genini profanata, il fratello accusa chi sfrutta mediaticamente il caso e attacca Francesco Dolci: “Ha preso la palla al balzo per mostrarsi”. Nella lettera inviata a “Dentro la notizia”, anche la denuncia della “gogna mediatica” per la famiglia e dei falsi amici”, mentre proseguono le indagini per risalire ai responsabili del vile atto.

Lo sfogo del fratello di Pamela Genini

“Questa mia lettera è uno sfogo per quanto sta succedendo in questa drammatica storia”. Così esordisce il fratello di Pamela Genini nella lettera inviata alla trasmissione “Dentro la notizia”.

“Alla sofferenza per la morte di Pamela, si aggiunge anche questa infame tragedia”, con il riferimento chiaro alla vicenda della tomba della ragazza, che è stata profanata.

L’attacco a Francesco Dolci

Il passaggio più duro riguarda l’accusa verso chi, secondo lui, starebbe sfruttando mediaticamente la vicenda, come colui che si definisce l’ex di Pamela Genini, Francesco Dolci.

“Dopo tanto dolore c’è anche tanta rabbia verso tutte quelle persone che stanno cavalcando il dramma per mettersi in mostra. Vedo certi personaggi che hanno preso la palla al balzo per mettersi in mostra per il proprio egocentrismo”.

I dubbi della famiglia

Il fratello solleva inoltre ulteriori interrogativi. “Mi fa pensare che questa ulteriore vicenda possa essere opera di qualcuno che fosse ossessionato da lei. E a tutte quelle persone che si presentavano come amici o finti ex fidanzati”.

Infine, nella lettera arriva anche la critica per il trattamento mediatico del caso: “Dopo tutta questa vicenda, dopo il dolore, è mancato anche il rispetto per la mia famiglia, colpita da una gogna mediatica”.

La tomba profanata e le dichiarazioni dell’ex

Dopo la diffusione della notizia della profanazione della tomba di Pamela Genini, Francesco Dolci è intervenuto pubblicamente più volte. In particolare, ha rilasciato interviste televisive e dichiarazioni molto forti, sostenendo di essere direttamente coinvolto nella vicenda e di correre dei pericoli personali.

Sempre durante la trasmissione “Dentro la Notizia”, Dolci ha confermato di aver “raccontato agli inquirenti molte cose che sicuramente mettono a rischio la mia vita”.

L’uomo ha inoltre dichiarato che dietro la profanazione ci sarebbe un contesto criminale più ampio, parlando di presunti “imprenditori del crimine” e collegando il gesto a un possibile tentativo di intimidazione nei suoi confronti.

Parallelamente, in altre interviste e dichiarazioni pubbliche, Dolci ha sostenuto che Pamela sarebbe stata coinvolta, suo malgrado, in giri di denaro e ambienti pericolosi, ipotizzando addirittura attività di riciclaggio e contatti con reti criminali.