Tomba di Pamela Genini profanata, il punto sulle indagini tra i dubbi su Francesco Dolci e le sue denunce

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Continuano le indagini su quanto capitato a Pamela Genini, la ragazza vittima di femminicidio e la cui tomba è stata poi profanata. Unico indagato per questo gesto atroce è Francesco Dolci, ex fidanzato della giovane, che, dal canto suo, continua a denunciare come lui stesso sia vittima di un piano per incastrarlo.

Caso Pamela Genini, le ultime

A Dentro la Notizia, su Canale 5, è stato fatto il punto sulle indagini che si stanno concentrando su Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, e indagato per la profanazione della tomba della giovane uccisa a Milano da Gianluca Soncin, il suo compagno.

Dolci continua a sostenere la sua innocenza e a spiegare come ci sia qualcuno che lo voglia incastrare, cosa che sarebbe testimoniata dalle svariate irruzioni nella sua abitazione.

La difesa e le denunce di Francesco Dolci

Il resoconto sugli sviluppi della vicenda parte dall’ennesima denuncia ai carabinieri di Francesco Dolci per una nuova violazione di domicilio nelle sue proprietà. Da mesi, infatti, Dolci ipotizza che qualcuno voglia far ricadere su di lui la responsabilità della profanazione della tomba di Pamela. L’uomo ha spiegato più volte come sia facile per i malintenzionati introdursi nelle sue abitazioni, così come nelle sue grotte.

Nonostante le sue spiegazioni, per la procura è al momento l’unico indagato per la profanazione del sepolcro di Pamela. A Dolci si contesta il reato di vilipendio di cadavere, vilipendio che lui sostiene sia stato posto in essere da un’organizzazione criminale impegnata nel traffico internazionale di denaro e di cui Genini sarebbe stata “pedina involontaria”.

Questa sua versione però non convince gli inquirenti che non hanno trovato riscontri alle sue parole. Anzi, i suoi ricordi sarebbero confusi, le sue dichiarazioni contraddittorie e le sue denunce prive di fondamento.

I dubbi sull’ex fidanzato

Ad aggravare la posizione di Francesco Dolci ha contribuito poi il ritrovamento nella sua casa, in fondo ad un cassetto, di un coltello antico con una lama robusta e tagliente di 27,5 centimetri.

Pur spiegando di essere appassionato di questo genere di oggetti, l’imprenditore 41enne ha affermato di non avermai visto quel pugnale e che, anzi, non essendo suo, ci sia stato qualcuno a intrufolarsi nella propria abitazione e a portarlo lì.

Un ulteriore punto da chiarire riguarda un cellulare bianco appartenente all’uomo e che però è andato disperso dalla sua proprietà. All’interno dell’apparecchio ci sarebbero chat con Pamela Genini iniziate nel 2019 ma anche “tutti i nomi di queste persone che stanno cercando in tutti i modi di fargli del male”.