Tomba di Pamela Genini profanata in un giorno di pioggia, si stringe il cerchio grazie all'indizio sulla bara

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Il rinvenimento di una parziale ossidazione della bara in metallo di Pamela Genini suggerirebbe che la profanazione del corpo della donna sia avvenuta in un giorno di pioggia. Questo ridurrebbe ulteriormente il numero di giorni in cui la profanazione potrebbe essere avvenuta, visto che in due dei sette giorni ipotizzati non ha piovuto. Le macchie di ossidazione, inoltre, coincidono anche con le prove fatte durante gli esperimenti giudiziali.

Le macchie di ossidazione sulla bara di Pamela Genini

Alcune fotografie scattate dai carabinieri e mostrate alla trasmissione Quarto Grado, di Rete 4, farebbero pensare a un’ossidazione del coperchio in zinco della bara in cui è stato deposto il corpo della donna.

L’ossidazione parte da metà della bara e prosegue fino alla parte bassa, ma non tocca la parte alta.

ANSA

Questo dipenderebbe dal fatto che, sopra i loculi, è presente una piccola tettoia, che avrebbe protetto dalla pioggia la porzione superiore della bara durante la profanazione.

“Il coperchio di zinco ha preso acqua o pioggerella. Ecco perché, probabilmente, era ossidato” ha spiegato un responsabile dei servizi funebri a Quarto Grado.

Quando è stata profanata la tomba

Secondo la ricostruzione della trasmissione, l’ossidazione ridurrebbe di due giorni il lasso di tempo in cui la tomba sarebbe stata profanata.

Gli investigatori, infatti, considerano il periodo dal 27 ottobre al 2 novembre, dalla sepoltura alla scoperta della profanazione, come quello in cui potrebbe essere avvenuta la profanazione.

Citando dati di IlMeteo.it, Quarto Grado ha ricostruito che in quei giorni ha piovuto tra il 29 ottobre e il 2 novembre.

Questo escluderebbe il 27 e il 28 ottobre come giorni plausibili.

L’esperimento giudiziale e l’ossidazione

L’ossidazione del coperchio della bara di Pamela Genini non contrasta inoltre con i risultati dell’esperimento giudiziale, che hanno mostrato come sia possibile rimuovere una bara da un loculo, anche da soli.

La bara viene infatti estratta con facilità e appoggiata a terra dalla parte inferiore, con quella superiore che rimane invece appoggiata al loculo, quindi protetta dalla pioggia dalla tettoia.

“La tettoia avrebbe evitato che la bara si bagnasse, come si può vedere dall’esperimento giudiziale. Per estrarre la bara è sufficiente una persona di corporatura media” ha specificato il responsabile dei servizi funebri a Quarto Grado.