Tomba di Pamela Genini profanata, l'ex Francesco Dolci e l'ipotesi sulla "testa in giardino", cosa ha detto

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L’ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si considera “la memoria vivente” della 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin. Ora non esclude che chi ha profanato la tomba della ragazza possa accanirsi contro di lui, che da tempo denuncia presunti traffici illeciti che avrebbero inghiottito Pamela prima di morire, fino ad ipotizzare che qualcuno possa depositare la testa del cadavere nel suo giardino. “Volontà di screditarmi e mettermi a tacere prima del processo”, accusa.

L’ipotesi della “testa nel giardino”

Martedì 14 aprile Francesco Dolci, in collegamento con lo studio di Dentro la notizia, ha ribadito la sua ipotesi di una presunta organizzazione dietro la profanazione della tomba di Pamela Genini.

Dopo un lungo colloquio con i carabinieri di Bergamo – Dolci è stato ascoltato per dodici ore – ai microfoni di Gianluigi Nuzzi non ha nascosto la paura che la testa della 29enne venga ritrovata nel suo giardino.

Un’ipotesi, questa, che gli sarebbe stata suggerita dal suo avvocato. “Mi ha detto che ‘quella non è gente che ti ammazza con la lupara‘”, quindi non esclude che il macabro reperto possa essere riposto nella sua proprietà con il preciso intento di denigrarlo.

Infatti, da quando al cimitero di Strozza (Bergamo) è stata violata la sepoltura di Pamela Genini l’uomo considera la possibilità che si sia trattato di un messaggio nei suoi confronti.

Francesco Dolci ascoltato per 12 ore

Martedì 14 aprile Dolci è stato ascoltato dai carabinieri di Bergamo per dodici ore in qualità di testimone. A Ore 14 ha detto: “Secondo me gli inquirenti mi credono e mi fanno collaborare, non mi sono mai sentito un sospettato“. Tra i militari presenti all’interrogatorio ci sarebbe stato anche un carabiniere psicologo che gli avrebbe fatto domande sulle persone che frequentavano Pamela Genini.

Sempre a Ore 14, ma anche ai microfoni di Dentro la notizia, Dolci ha riferito che gli inquirenti lo convocano spesso perché altre persone che conoscevano la 29enne avrebbero “paura di parlare“, forse per il timore di possibili ritorsioni da parte del presunto gruppo criminale di cui l’uomo spesso parla in televisione.

L’ex di Pamela Genini ha fatto altri nomi?

Secondo la sua versione, Gianluca Soncin farebbe parte di un’organizzazione – “imprenditori del crimine” – che avrebbe sfruttato Pamela Genini come una “pedina inconsapevole” di traffici di denaro. Dopo il femminicidio, consumatosi il 14 ottobre a Milano, questa presunta organizzazione avrebbe preso di mira proprio Dolci con minacce e aggressioni.

Episodi, questi, di cui l’uomo avrebbe messo al corrente gli inquirenti. Su questo aspetto si è creato un dibattito con Gianluigi Nuzzi, che dallo studio gli ha fatto notare che da fonti non meglio precisate risulterebbe che ai carabinieri avrebbe fatto “solo il nome di Soncin” e non quello di altre persone, visto che si parla sempre di una misteriosa banda. “Sì, sei male informato. I nomi li ho fatti”. Quindi Nuzzi lo incalza: “Li hanno messi a verbale?”, e Dolci risponde: “Questo non lo so”.

Anche Carmelo Abbate, presente come ospite, sottolinea che risulterebbe che Dolci non abbia fatto i nomi dei presunti “imprenditori del crimine”.