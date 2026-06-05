Tomba di Pamela Genini profanata, la madre contro Francesco Dolci: "Ti sei approfittato di lei"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per la prima volta Una Smirnova e Francesco Dolci si sono confrontati sul piccolo schermo, dopo mesi di reciproche accuse sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. A ospitare lo scontro è stata l’edizione di Quarto Grado andata in onda giovedì 4 giugno. La madre della 29enne ha accusato il sedicente ex fidanzato di aver approfittato delle fragilità della figlia: "Ti faceva comodo", gli ha detto, riferendosi a quelle volte in cui la ragazza si rifugiava da lui quando viveva situazioni di difficoltà. "Tu non l’hai aiutata, tu hai contribuito a isolarla ancora di più!".

La madre di Pamela Genini attacca Francesco Dolci

Come anticipato, nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda giovedì 4 giugno Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, ha avuto l’occasione per confrontarsi in diretta con Francesco Dolci.

La donna non ha risparmiato accuse contro il sedicente ex fidanzato della figlia, che da mesi porta sul piccolo schermo la narrazione su un presunto complotto nei suoi confronti da parte di una non meglio specificata organizzazione criminale che avrebbe orchestrato il femminicidio della 29enne e la profanazione della sua tomba.

Smirnova ha accusato Francesco Dolci di aver approfittato delle difficoltà della figlia, quando la ragazza era vittima di stalking, per tenerla nella sua abitazione con il pretesto di proteggerla.

"Tu non hai aiutato Pamela, tu te ne sei approfittato", ha detto la donna. "Tu la tenevi vicino a te per i tuoi interessi", ha continuato, e Francesco Dolci ha respinto tutte queste attribuzioni.

"Tu non sei vittima, la vittima è Pamela"

"Da sette mesi vai in televisione dicendo che sei una vittima di questa storia", ha aggiunto Una Smirnova, riferendosi – appunto – alle affermazioni che Dolci ripete in televisione sul presunto complotto ai suoi danni.

"La vittima è Pamela, non tu, e anche noi siamo vittime", ha puntualizzato la madre della ragazza.

La profanazione della tomba: "Hanno venduto la pelle di Pamela"

Il confronto tra la madre di Pamela Genini e Francesco Dolci ha assunto toni più aspri quando l’uomo ha ribadito che Gianluca Soncin sarebbe "entrato nella vita di Pamela" tramite terze persone. Chi siano queste terze persone non è dato saperlo, ma Dolci ha sottolineato come lui avrebbe fatto di tutto per allontanare ogni pericolo dalla 29enne.

"Non la isolavo, volevo proteggerla" da una persona che avrebbe fatto da tramite tra la ragazza e Soncin "per interesse", circostanze di cui Dolci sarebbe stato a conoscenza ma di cui non avrebbe mai messo al corrente la famiglia né le autorità. "Hanno venduto la pelle di Pamela!", ha tuonato dallo studio rivolgendosi a Una Smirnova, collegata dalla sua abitazione di Strozza (Bergamo).