Tomba di Pamela Genini profanata, mamma attacca l'ex Francesco Dolci: "Ossessionato, lei diceva che era pazzo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Mentre si indaga per capire chi abbia profanato la salma di Pamela Genini, rubandone la testa, le persone che hanno amato la modella uccisa da Gianluca Soncin rilasciano interviste alle trasmissioni televisive che si occupano di cronaca. L’ex fidanzato di Pamela, Francesco Dolci, ha raccontato di presunti giri poco raccomandabili in cui era finita la ragazza e ha rilasciato altre dichiarazioni di varia natura. La mamma di Pamela, però, raggiunta dalle telecamere di Dentro la notizia, ha confessato di non avere particolare stima di Dolci e di non credere alle sue parole.

La mamma di Pamela Genini contro Francesco Dolci

Alla domanda del conduttore Gianluigi Nuzzi, che chiedeva se le parole di Francesco Dolci fossero sincere, la mamma di Pamela ha risposto con un netto “assolutamente no”.

“Perché lui era ossessionato da mia figlia e continuava a chiamarla più volte al giorno”, ha aggiunto la signora Una Smirnova, in collegamento.

E ancora: “Chiamava lei, chiamava il suo compagno, le amiche, non la lasciava in pace. Pamela mi diceva sempre ‘ma lascialo stare, è pazzo‘”. La madre ha poi rievocato un ricordo, non verificabile, secondo il quale l’uomo avrebbe danneggiato l’auto di Pamela. Anche questo evento sarebbe stato raccontato dalla figlia alla madre, ma trattandosi di una presunta confidenza non vi sono riscontri.

La donna ha poi rievocato altri ricordi, sempre confidatile dalla figlia: “Più volte si è presentato davanti casa sua a Milano. A volte si presentava davanti al ristorante dove mangiava con il suo compagno, dicendo che trattandosi di un luogo pubblico lui poteva tranquillamente entrare”.

Francesco Dolci su Pamela Genini

Dopo essere stata uccisa dall’ex compagno Gianluca Soncin il 14 ottobre 2025, Pamela è stata vittima di un ulteriore orrore: durante lo spostamento della salma verso la cappella di famiglia a Strozza, è stato scoperto che ignoti hanno profanato la tomba, arrivando a portare via la testa della salma.

In un precedente collegamento, la mamma di Pamela Genini aveva già espresso perplessità per le parole dell’ex fidanzato della figlia nonché migliore amico.

Dolci aveva riferito che Pamela Genini sarebbe stata coinvolta, come “pedina involontaria”, in presunti traffici loschi con persone pericolose in grado di far movimentare “montagne di soldi”. La ragazza “aveva paura” e riceveva “tante telefonate”, aveva aggiunto.

Una Smirnova non crede a Francesco Dolci

“Mi stupisco di queste storie, sono incredibili”, ha tagliato corto la madre in una recente puntata di Dentro la notizia.

“Mia figlia non era una ragazza sprovveduta, stava lontano da certi giri. La nostra famiglia non ha mai ricevuto alcun tipo di minaccia. Quello che dice Francesco Dolci, secondo me, sono bugie”.