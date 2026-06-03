Tomba di Pamela Genini profanata, mamma di Francesco Dolci lo difende in tv: "Non deve confessare nulla"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Dentro la notizia parla la madre di Francesco Dolci. La donna crede nell’innocenza del figlio perché “non farebbe una cosa così”. La madre di Dolci, Lucia, ha voluto partecipare e parlare per raccontare anche il loro dramma familiare. “Siamo sconvolti per Pamela, perché è una cosa che non si aspettava nessuno”. Lancia un appello alla madre della vittima: “Ci dispiace tantissimo per quello che è successo”.

Parla la madre di Francesco Dolci

Lucia, la madre di Francesco Dolci, ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni di fronte alle telecamere di Dentro la notizia. Racconta di aver conosciuto Pamela Genini e la descrive come molto dolce. “Era una persona fine, gentile e molto dolce. Mi dispiace tantissimo per quello che le è successo”, commenta.

Francesco faceva molto per Pamela, lo conferma anche la madre. “Tempi addietro era innamorato, comunque ha fatto molto per Pamela”. Ma sottolinea anche che “non era ossessionato da lei”.

Sull’ipotesi del matrimonio, Lucia conferma di sì. “Me lo ha detto, ma solo dopo i fatti”. Gianluigi Nuzzi le domanda perché non glielo avesse detto prima. La madre spiega che il figlio è fatto così.

La visita al cimitero

Il 23 marzo Lucia si è recata con il figlio al cimitero. Le telecamere di videosorveglianza li inquadrano entrare insieme verso le 12:20. “Più di una volta siamo andati insieme“, racconta. “Tornavamo da Bergamo e gliel’ho chiesto io. ‘Andiamo a trovare Pamela al cimitero’. E poi sono andata anche altre volte da sola”, spiega.

Sul perché i due abbiano fatto delle strade diverse, Lucia dice che è perché il figlio stava piangendo e non “per quello che si crede”. Il riferimento lo esplicita il conduttore, che ricorda l’ipotesi in circolazione, ovvero che Francesco Dolci, quel 23 marzo, sia andato a controllare il loculo sul quale stavano facendo i lavori.

La scoperta delle viti mancanti non l’ha comunicata subito alla madre. Secondo la donna il figlio deve essersene accorto dopo e infatti solo dopo le avrebbe parlato di quei dettagli.

Le lacrime di Dolci

Francesco Dolci ha ripercorso i suoi stessi passi e motivazioni sulle visite al cimitero. In un servizio per Dentro la notizia spiega cosa faceva di fronte al loculo. Pregava e piangeva, ha detto. “Alle volte picchiavo sul lato della bara per dirle che ero lì”, racconta.

Parlava all’ex fidanzata, le diceva e prometteva che non l’aveva dimenticata. “Che anche se tutti in vita l’avevano abbandonata, io c’ero ancora e che lottavo ancora per lei contro tutte le persone che le avevano fatto del male”. Non c’è solo Gianluca Soncin, dice Dolci e aggiunge: “Ci sono tante persone”.

E ancora: “Se Pamela fosse qui mi difenderebbe. Perché sapeva benissimo chi erano queste persone”. Persone che ora starebbero cercando di incastrare proprio Francesco, dice.

L’appello alla mamma di Pamela

Lucia si vuole rivolgere alla madre di Pamela, con la quale il figlio ha avuto diversi e accesi scambi di accuse. La donna spiega: “Ci dispiace tantissimo per Pamela, ma non è mio figlio il colpevole di quello di cui lo accusano”.

“Non ha fatto niente Francesco”, ripete la donna. La notizia della profanazione della tomba è arrivata a Francesco, così ha detto alla madre, tramite un amico che a sua volta l’ha sentita in televisione.

Non pensa di poter parlare direttamente con la madre di Pamela. Potrebbe essere rifiutata, ma soprattutto “finché hanno un’idea così fissa su di lui, cosa posso farci. Cosa deve confessare se non è stato lui?”.