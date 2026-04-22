Tomba di Pamela Genini profanata, mamma Una attacca ancora l'ex Francesco Dolci: "Prende in giro mezza Italia"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuovo attacco della mamma di Pamela Genini all’ex Francesco Dolci. “Deve smettere di parlare di mia figlia e di infangare il suo nome. Dice solo bugie”. Il commento dopo la speranza, che torna a crescere, di scoprire il responsabile dato dalle parole degli agenti. La svolta nelle indagini arriva con il filmato che mostra un’ombra avvicinarsi alla tomba di Genini. Intanto Dolci ha denunciato Una Smirnova per diffamazione.

Il responsabile della profanazione

Sulla notizia dei filmati di videosorveglianza che mostrano il momento dell’ingresso di una figura nera nel cimitero, la madre di Pamela Genini si dice sollevata. “Non ci speravo”, commenta. Ora la speranza e la fiducia di trovare il responsabile è aumentata.

Mancherebbero circa sette giorni alla risoluzione del caso della profanazione con furto di una parte del corpo della vittima di femminicidio.

L’attacco della madre di Pamela Genini

La madre di Pamela Genini, Una Smirnova, commenta la svolta nelle indagini. La speranza di trovare il responsabile torna a crescere, ma anche la volontà di capire chi c’è dietro il furto di parte del corpo della figlia e perché.

Smirnova non si sbilancia in merito a un possibile collegamento con la famiglia Dolci. Invita a lasciare lavorare chi di dovere. Ma sul movente si esprime, perché anche l’ex di Pamela ha dichiarato qualcosa in merito. Secondo questo, infatti, c’è dietro un movente di tipo economico.

“Di che soldi sta parlando, cosa si sta immaginando?”, si domanda Smirnova. Per la madre di Pamela, Dolci avrebbe delle “allucinazioni”. Sono tutte bugie, secondo Una, come quelle affermazioni di Francesco sui passaggi in auto. “Non lo conoscevo”, dice ancora Una. Dolci avrebbe deciso di denunciare per diffamazione Una Smirnova, che ribatte: “È lui che ci diffama e diffama Pamela”.

La risposta di Dolci

Prosegue il botta e risposta a distanza tra i due. Raggiunto dall’inviato di Vita in Diretta, chiarisce di non aver mai detto di essere stato lui ad accompagnarla in auto in quel frangente, ma un suo familiare sì.

“Io non ho mai diffamato Pamela, mai nessuno mi ha mai sentito parlare male di Pamela… anzi”, risponde all’accusa della madre della vittima. “Ho sempre difeso Pamela e la difenderò sempre”, aggiunge.

Sulle bugie e sulle falsità, a detta di Francesco Dolci, su di lui da parte di Una, si dice stanco. “È stata la signora Una a scrivere su Facebook un’accusa grave”, prosegue. La denuncia per diffamazione fatta da Dolci è solo l’ultima di una serie di querele sulla famiglia Genini.