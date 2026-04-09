Tomba di Pamela Genini profanata poco dopo la tumulazione, Francesco Dolci si difende dalle accuse della mamma

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Proseguono le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, con l’attenzione che si concentra su una possibile azione esperta e rapida. Nel frattempo, si acuisce lo scontro tra Francesco Dolci e la madre della vittima, che lo accusa di essere ossessionato dalla figlia. Dolci respinge al mittente e chiede che emerga la verità.

Pamela Genini, parla Francesco Dolci

Dopo la profanazione della tomba di Pamela Genini, il caso si è progressivamente arricchito di tensioni e accuse incrociate. Al centro dello scontro con i familiari della vittima c’è Francesco Dolci, amico della 29enne e tra le ultime persone ad aver avuto contatti con lei prima dell’omicidio.

L’uomo è stato ascoltato nel corso della trasmissione televisiva “La vita in diretta”, e ha colto l’occasione per respingere con forza le accuse della madre di Pamela, Una Smirnova, che lo descrive come una persona “ossessionata” dalla figlia.

ANSA

La replica alla madre

“Io mi sono stancato di questa cosa” ha sbottato Dolci. “Una sai benissimo che ho messaggi tra me e te dal 2022, dove ti chiedevo di imporre a tua figlia di smettere di perseguitarmi”.

L’uomo ha ribaltato completamente la versione fornita dalla famiglia, sostenendo infatti che non fosse lui a cercare Pamela, ma il contrario: “Assolutamente no, se avessi dato il tormento a Pamela, perché ero io a chiamare i carabinieri e non lei?”

Le accuse della madre includono anche presunti atti vandalici, come il danneggiamento dell’auto della figlia, circostanza smentita con decisione. “Queste qua sono altre infamie” ha ribadito.

Il rapporto fra Pamela e Francesco

Nel quadro si sono aggiunti anche altri elementi, emotivamente forti, come i messaggi vocali e le chat tra Pamela e Dolci, che testimonierebbero un rapporto complesso, fatto di avvicinamenti e prese di distanze.

In uno dei vocali si sente la giovane dire: “Fammi sapere entro mezz’ora se ti devo fare il biglietto o no. E smettila, vieni, che ormai mi hai detto che venivi”. E ancora: “Se tu pensi che io ti abbia usato per soldi o cose così, non è assolutamente vero perché a me piacevi come persona, mi interessavi”.

Le candele al cimitero

La madre della vittima continua a nutrire forti sospetti nei confronti di Dolci, accusandolo di cercare visibilità mediatica e di raccontare “bugie” su presunti giri criminali che coinvolgerebbero la figlia e il suo ex compagno Gianluca Soncin, attualmente imputato nel processo.

Un ulteriore dettaglio inquietante riguarda la comparsa di candele accese sulla tomba durante la notte. Anche su questo punto Dolci si è difeso: “Io non sono mai stato in un luogo sacro fuori dagli orari di chiusura, mai, mai, mai… ho portato alcuni lumini benedetti che durano due giorni”.

Poi è passato all’attacco. “È giunto il momento di dire la verità. Per un momento di gloria state rovinando la memoria di vostra figlia” ha accusato Dolci. “Io non sono mai stato ossessionato da Pamela, magari sono queste persone che sono ossessionate da me perché continuano ad attaccarmi. Ricordiamoci sempre che io sono il testimone chiave nel processo dove è imputato Gianluca Soncin”.

Pamela Genini, il giallo della tomba

Dopo l’autopsia durata oltre quattro ore, gli inquirenti iniziano a delineare una prima ipotesi sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa a Milano lo scorso autunno. Secondo le prime indicazioni, ancora prive di conferme definitive, la mutilazione e la profanazione sarebbero avvenute poco dopo la tumulazione, quindi circa tre o quattro mesi fa.

Il funerale della giovane si era svolto alla fine di ottobre, e proprio nelle settimane successive qualcuno avrebbe violato la sepoltura.

Gli accertamenti tecnici si sono concentrati sullo stato delle ossa e sulle possibili tracce biologiche: tutti i reperti sono stati inviati ai RIS per analisi approfondite. Le indiscrezioni parlano di un’azione “meticolosissima”, eseguita con rapidità e competenza, elemento che lascia ipotizzare il coinvolgimento di persone esperte.