Tomba di Pamela Genini profanata, ricerche web sospette di Francesco Dolci sul "peso della bara"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Francesco Dolci potrebbe avere nella propria galleria la foto che registra la finestra di tempo nella quale la tomba di Pamela Genini sarebbe stata profanata. È questa la domanda a cui cercano di dare una risposta gli investigatori, mentre resta alta l’attenzione sull’ex fidanzato della donna. Sarebbe stato proprio Dolci a fare alcune ricerche web in merito alla bara, come il peso e la presenza di polline sul corpo.

Quando è stata profanata la tomba di Pamela

Gli investigatori stanno cercando di capire quando è stata profanata la tomba di Pamela Genini. Si cercano immagini e filmati della sepoltura della vittima di femminicidio per analizzare lo stato del loculo antecedente alla scoperta della profanazione.

Si tratta di un periodo compreso tra il 24 ottobre 2025 e il 23 marzo scorso, quando con la traslazione è stato trovato il corpo decapitato.

È attiva una casella di posta elettronica per far arrivare informazioni utili e ricostruire la cronologia della manomissione.

Le foto del loculo

Tra le fotografie che potrebbero aiutare a ricostruire il momento della profanazione del corpo di Pamela, ci sono anche quelle di Francesco Dolci. L’ex fidanzato si recava spesso al cimitero per portare fiori, oggetti o soltanto per andare a trovare Pamela.

Aveva l’abitudine di scattare una fotografia al loculo e per questo nella sua galleria si potrebbe individuare il giorno esatto nel quale sono cambiati gli elementi di costruzione e quindi capire quando è stata profanata la tomba.

Una galleria utile. Un esempio è la differenza tra il 13 marzo e il 23 marzo scorso. Nella foto risalente al 13 marzo si vedono due perni grigi, due viti poco sotto la scritta momentanea del loculo. Dieci giorni dopo quelle due viti non sono più visibili.

Le ricerche web

Al centro dell’attenzione degli inquirenti sembra esserci ancora Francesco Dolci. Non è iscritto nel registro degli indagati, ma è comunque attenzionato.

Uno dei motivi è anche legato ai rapporti difficili con la famiglia di Pamela. Contro di lui una presunta azione sospetta, un’attività online riferita da Gualtiero Nicolini, referente dell’associazione Scarpetta Rossa di Milano e tutor incaricato di seguire Dolci nel suo percorso di supporto psicologico dopo la morte di Pamela Genini.

Come riporta Leggo.it, Nicolini riferisce di come Dolci gli abbia nel tempo sottoposto una serie di ricerche specifiche effettuate sul web. Secondo il Corriere della Sera, riguarderebbero il peso delle bare e la possibile presenza di pollini sulla salma.