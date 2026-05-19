Tomba di Pamela Genini profanata, si cerca la testa in "aree rurali": operazione complessa, può durare giorni

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Possibile svolta nelle indagini sul caso della profanazione della tomba di Pamela Genini. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, infatti, ha dato il via alle operazioni di ricerca della testa della giovane vittima, il cui corpo è stato vilipeso. Le ricerche, secondo quanto riferito da LaPresse, si concentreranno in alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite, pare nelle terre che fanno parte della proprietà di Sant’Omobono Terme di Francesco Dolci. Al momento l’unico indagato è proprio l’ex fidanzato, accusato per l’appunto di vilipendio di cadavere.

In corso le ricerche della testa di Pamela Genini

Le operazioni, che potrebbero richiedere parecchio tempo, saranno coordinate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo con il supporto di personale specializzato del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze.

Secondo quanto appreso da LaPresse, sulla base di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo nell’ambito delle indagini relative al vilipendio del cadavere di Pamela Genini, è stato dato il via alle perquisizioni in un’area rurale estesa.

ANSA

Data la grandezza del territorio da perlustrare, le operazioni di ricerca si protrarranno per più giornate.

Ricerche con cani Claus e Hula, come lavorano

Per l’attività è stato anche richiesto il supporto di un’unità cinofila specializzata del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, impiegata con i cani “Claus” e “Hula“.

Si tratta di esemplari di pastore belga malinois e pastore tedesco, addestrati alla ricerca di resti umani e parti anatomiche, anche in contesti ambientali complessi e su vaste superfici.

Le unità cinofile, attraverso specifiche capacità di individuazione correlate ai processi di decomposizione organica, saranno quindi di fondamentale importanza nelle attività che si svolgeranno sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria.

Francesco Dolci unico indagato

Al momento tutti gli interrogativi degli inquirenti ruoterebbero attorno alla figura di Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini e unico indagato.

L’uomo, indagato per vilipendio di cadavere, si è difeso più e più volte dalle accuse ribadendo anzi che ci sarebbe “qualcuno che tenta di incastrarmi”.

Pamela Genini, dal femminicidio alla profanazione della tomba

Il caso di Pamela Genini non fa smettere di parlare di sé. Da quel 14 ottobre 2025, quando il compagno Gianluca Soncin la uccise nell’appartamento di via Iglesias a Milano, infatti, l’episodio di cronaca nera ha portato con sé risvolti che hanno lasciato tutti sorpresi.

E quando nello scorso marzo, in occasione dello spostamento della bara nel cimitero di Strozza, la famiglia si è accorta che la tomba era stata profanata, ulteriori dettagli macabri hanno arricchito il caso della 29enne uccisa poi decapitata post mortem.

Francesco Dolci, per primo, si era fatto avanti fornendo agli inquirenti foto e testimonianze per far notare alcune manomissioni al loculo. Immagini che nel corso delle settimane si sono rivelate “prove” contro di lui, tanto da far accendere un faro sulla propria posizione con tanto di indagine a suo carico per vilipendio di cadavere.