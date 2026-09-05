Tomba di Pamela Genini profanata, sindaco di Strozza smentisce le pompe funebri sulla fessura: "Non è vero"

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Il sindaco di Strozza ha smentito la versione delle pompe funebri sull’intervento alla tomba di Pamela Genini avvenuto il 27 ottobre, quando furono trovate imperfezioni sulla schiumatura del loculo. La difesa di Francesco Dolci, indagato per la profanazione, sostiene che la tomba potrebbe essere stata manomessa prima di quanto sostengano gli inquirenti, e questo potrebbe alleggerire la sua posizione.

L’ipotesi sulla profanazione della tomba di Pamela Genini

Secondo gli investigatori che stanno indagando sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, il loculo con il corpo della ragazza non può essere stato aperto prima del 27 ottobre 2025.

Questo perché, quel giorno, la famiglia della ragazza aveva incaricato le pompe funebri che avevano gestito il funerale di sistemare il coperchio provvisorio della bara, che si muoveva.

ANSA

In quell’occasione, i due addetti videro che la tomba era sigillata con la schiuma in poliuretano espanso che le pompe funebri usano per questi lavori.

Il 23 marzo 2026, quando fu scoperta la profanazione, la tomba era invece chiusa con del silicone.

Il dettaglio del 27 ottobre e la versione delle pompe funebri

I due addetti avrebbero però notato, il 27 ottobre, un altro dettaglio che potrebbe cambiare la durata del periodo in cui la tomba potrebbe essere stata profanata.

La schiumatura della tomba era incompleta, con due fessure lasciate libere. Sentiti dagli inquirenti, i due hanno raccontato:

Ci siamo accorti che c’erano due piccole fessure tra il tappo in cemento e il profilo del loculo e quindi abbiamo provveduto ad avvisare il sindaco di Strozza che, casualmente, era proprio al cimitero. Lo stesso ci procurava dal magazzino del cimitero la schiuma di poliuretano espanso e provvedevamo quindi a chiudere le fessure e, successivamente, a inserire il pannello di plastica. Forse ti può interessare Pamela Genini, il ricordo commosso di Francesco Dolci della cena prima dell'omicidio: "Felice come una bimba" Francesco Dolci parla del rapporto con Pamela Genini e svela un bel ricordo di lei poco prima dell'omicidio

Il sindaco di Strozza, sentito dalla trasmissione Quarto Grado, ha però smentito questa ricostruzione: “Dopo che la bara è stata messa nel loculo ed è stata sigillata, nessuno è più venuto in Comune a dire che ci fosse bisogno di un intervento. Se lo hanno fatto, era un intervento abusivo. Io non ho fornito schiume e non sono tornato al cimitero.”

Perché la data del 27 ottobre è importante

La difesa di Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione, punta molto sulla possibilità di retrodatare la profanazione, perché gli alibi di Dolci prima del 27 ottobre sono più solidi di quanto non lo siano nel periodo ipotizzato dagli inquirenti.

In questo, gli avvocati sono stati aiutati proprio dalla trasmissione Quarto Grado, che ha individuato un’immagine satellitare del cimitero di Strozza risalente al 25 ottobre, in cui si vedrebbe un artefatto bianco vicino al loculo di Genini, che potrebbe essere la sua bara estratta dalla tomba.

Questa teoria, però, non spiega perché, a marzo, la tomba sia stata trovata sigillata con del silicone e non con la schiuma originale.