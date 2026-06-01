Tomba Pamela Genini profanata, ammissione di Francesco Dolci: "Ero ubriaco e sono andato al cimitero di notte"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“Ero un po’ ubriaco“. Così ha risposto Francesco Dolci per giustificare la sua presenza al cimitero di Strozza in piena notte. Dolci si è lasciato intervistare da Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia su Canale 5. Quella notte l’uomo, grande amico di Pamela Gemini, sarebbe andato al cimitero in stato di ebbrezza limitandosi a fermarsi all’esterno per pregare. Dolci è indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere.

Francesco Dolci “ubriaco” davanti al cimitero di Strozza

Dolci non sarebbe un bevitore abituale, ma quella sera avrebbe esagerato sull’onda dell’euforia: “Sono andato col mio avvocato a cena in un ristorante e lì mi son fatto prendere un po’ la mano”.

La spiegazione: “Ero nello studio del mio legale e quella sera tramite il portale telematico degli avvocati avevamo notato che una querela, relativa a una persona invisa a Pamela, era passata dal pm al gip”.

“Pensavamo – ha proseguito – che ci fosse stato il rinvio a giudizio. In realtà era in via di archiviazione, ma noi non lo sapevamo”.

Per festeggiare, nel corso della serata Francesco Dolci ha consumato “una bottiglia di limoncello, cinque gin tonic ed anche altro”.

Dolci e la visita notturna al cimitero

Poi la spiegazione del perché sia andato al cimitero di Strozza: “Ogni volta che avevo una notizia giudiziaria favorevole andavo sempre, tra virgolette, come a portare a Pamela la notizia che stavo ancora combattendo per lei.” Poi Dolci è rimasto fuori dalle mura del cimitero “a pregare“. I pm, invece, ritengono che l’uomo sia andato a controllare.

Nuzzi ha poi chiesto conto a Dolci di tutte le volte in cui si è recato al cimitero di Strozza, ovvero:

Data Ora Inizio Ora Fine Durata 16 Marzo 17:30 17:44 14 Minuti 18 Marzo 02:11 02:27 16 Minuti 20 Marzo 18:26 18:35 9 Minuti 21 Marzo 12:13 12:23 10 Minuti 22 Marzo 14:41 15:00 19 Minuti 23 Marzo 17:43 17:46 3 Minuti

L’episodio dell’ondata alcolica e della visita notturna è quello relativo a giorno 18 marzo.

Francesco Dolci e la preghiera

Francesco Dolci si è giustificato in questi termini: “Prego molto a casa, ma per la religione cristiana cattolica andare a pregare sulla tomba di un defunto è come porgergli dell’acqua fresca, come dicono i santi”.

Poi un commento su chi indaga: “Gli inquirenti mi hanno detto che non dovevo pregare. […] Dicono anche che quella sera non ero ubriaco. Eppure si vede chiaramente che vado barcollando“.