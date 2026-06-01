Tomba Pamela Genini profanata, ammissione di Francesco Dolci: "Ero ubriaco e sono andato al cimitero di notte"
Secondo quanto dichiarato Francesco Dolci sarebbe andato davanti al cimitero di Strozza, dove è sepolta Paola Genini, in piena notte al termine di una serata alcolica
“Ero un po’ ubriaco“. Così ha risposto Francesco Dolci per giustificare la sua presenza al cimitero di Strozza in piena notte. Dolci si è lasciato intervistare da Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia su Canale 5. Quella notte l’uomo, grande amico di Pamela Gemini, sarebbe andato al cimitero in stato di ebbrezza limitandosi a fermarsi all’esterno per pregare. Dolci è indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere.
- Francesco Dolci "ubriaco" davanti al cimitero di Strozza
- Dolci e la visita notturna al cimitero
- Francesco Dolci e la preghiera
Francesco Dolci “ubriaco” davanti al cimitero di Strozza
Dolci non sarebbe un bevitore abituale, ma quella sera avrebbe esagerato sull’onda dell’euforia: “Sono andato col mio avvocato a cena in un ristorante e lì mi son fatto prendere un po’ la mano”.
La spiegazione: “Ero nello studio del mio legale e quella sera tramite il portale telematico degli avvocati avevamo notato che una querela, relativa a una persona invisa a Pamela, era passata dal pm al gip”.
“Pensavamo – ha proseguito – che ci fosse stato il rinvio a giudizio. In realtà era in via di archiviazione, ma noi non lo sapevamo”.
Per festeggiare, nel corso della serata Francesco Dolci ha consumato “una bottiglia di limoncello, cinque gin tonic ed anche altro”.
Dolci e la visita notturna al cimitero
Poi la spiegazione del perché sia andato al cimitero di Strozza: “Ogni volta che avevo una notizia giudiziaria favorevole andavo sempre, tra virgolette, come a portare a Pamela la notizia che stavo ancora combattendo per lei.” Poi Dolci è rimasto fuori dalle mura del cimitero “a pregare“. I pm, invece, ritengono che l’uomo sia andato a controllare.
Nuzzi ha poi chiesto conto a Dolci di tutte le volte in cui si è recato al cimitero di Strozza, ovvero:
|Data
|Ora Inizio
|Ora Fine
|Durata
|16 Marzo
|17:30
|17:44
|14 Minuti
|18 Marzo
|02:11
|02:27
|16 Minuti
|20 Marzo
|18:26
|18:35
|9 Minuti
|21 Marzo
|12:13
|12:23
|10 Minuti
|22 Marzo
|14:41
|15:00
|19 Minuti
|23 Marzo
|17:43
|17:46
|3 Minuti
L’episodio dell’ondata alcolica e della visita notturna è quello relativo a giorno 18 marzo.
Francesco Dolci e la preghiera
Francesco Dolci si è giustificato in questi termini: “Prego molto a casa, ma per la religione cristiana cattolica andare a pregare sulla tomba di un defunto è come porgergli dell’acqua fresca, come dicono i santi”.
Poi un commento su chi indaga: “Gli inquirenti mi hanno detto che non dovevo pregare. […] Dicono anche che quella sera non ero ubriaco. Eppure si vede chiaramente che vado barcollando“.