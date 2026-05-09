Tomba profanata di Pamela Genini, cosa c'è nel cellulare di Francesco Dolci che i carabinieri non trovano

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Francesco Dolci ha a disposizione due telefoni cellulari uno dei quali, di colore bianco e più datato, conterrebbe delle prove sui probabili mandanti della profanazione della tomba di Pamela Genini. Il dispositivo, però, non si trova. Il 41enne, ora indagato per vilipendio di cadavere, continua a respingere questa ipotesi di reato. I carabinieri hanno perlustrato quattro sue proprietà ma non sono riusciti, per il momento, a trovare il telefonino che manca all’appello.

Cosa c’è nel cellulare di Francesco Dolci che non si trova

Nel telefonino bianco nelle disponibilità di Dolci sarebbero contenuti altri punti chiave che potrebbero risolvere il giallo della profanazione della tomba di Pamela Genini.

A riportare più dettagli è L’Eco di Bergamo, in cui si legge che nel cellulare assente all’appello sarebbero contenute sì delle chat tra l’impresario edile e la 29enne uccisa il 14 ottobre, ma anche dell’altro.

ANSA

Ad esempio, il 41enne sostiene che all’interno vi sarebbero i nomi e i cognomi dei componenti della presunta organizzazione che avrebbe orchestrato la profanazione della tomba di Pamela Genini.

Su dove si possa trovare questo telefono, Dolci non è in grado di rispondere: “Non ricordo dove l’ho messo”, dice, ma afferma anche che spera che gli inquirenti lo trovino.

Il video prima della profanazione della tomba di Pamela Genini

Uno degli elementi che alimentano i sospetti dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo su Francesco Dolci è il video immortalato dalle telecamere del cimitero di Strozza. Alle 2:11 del 18 marzo l’occhio elettronico ha inquadrato un uomo fermo, intento a fissare il cancello del camposanto, in direzione della sepoltura provvisoria della 29enne.

L’uomo rimane in quella posizione fino alle 2:27. Quell’individuo è Francesco Dolci. L’indagato ha confermato la sua posizione e ha spiegato che quella notte voleva omaggiare Pamela Genini per l’archiviazione di una denuncia.

Il messaggio sospetto: “Dai un ultimo bacio alla tomba di Pamela”

Per questo motivo, inoltre, all’1:49 avrebbe mandato un messaggio al suo avvocato Eleonora Prandi: “Dai un ultimo bacio alla tomba di Pamela“.

Alla richiesta di spiegazioni ha risposto che quella sera avrebbe “pasteggiato a gin tonic” e consumato una bottiglia intera di limoncello, dunque si trovava in stato di ebbrezza. Quel messaggio, inoltre, l’aveva inviato perché aveva “paura di essere ucciso“. Nei giorni successivi non ha mancato nelle visite alla tomba di Pamela, durante le quali è stato inquadrato mentre osserva con attenzione i dettagli della sepoltura.

Per gli investigatori in quel modo si sarebbe accertato che la profanazione non venisse notata, ma Dolci ha respinto questo sospetto.