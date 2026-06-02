Tomba profanata di Pamela Genini, Francesco Dolci si difende dalle accuse: "Loro ossessionati da me"

A più riprese la stampa ha riportato le accuse rivolte dalla famiglia e dalle amiche di Pamela Genini nei confronti di Francesco Dolci, descritto come “ossessionato” dalla ragazza uccisa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin. Il 41enne di Sant’Omobono Terme (Bergamo) è indagato per vilipendio di cadavere nell’inchiesta sulla profanazione della tomba della 29enne. In un nuovo contributo televisivo respinge le accuse: “Sono loro a essere ossessionati da me”.

La presunta ossessione per Pamela Genini

A parlare della presunta ossessione di Francesco Dolci per Pamela Genini non sono soltanto le amiche della 29enne e la madre Una Smirnova, ma anche gli inquirenti della Procura di Bergamo non escludono l’ipotesi.

Martedì 2 giugno l’indagato è intervenuto in collegamento con Morning News e ha respinto l’etichetta di “ossessionato”. Ha spiegato, inoltre, che ci sarebbe una persona “bloccata da mesi” sui dispositivi e gli account di Pamela Genini, un’altra ancora sarebbe stata bloccata “da molto di più”.

“Sono magari queste persone che sono ossessionate da me“, ha detto Dolci durante il suo intervento. Queste persone “sanno che io so cose“, ha aggiunto.

Quindi “temono che vengano alla luce determinate evidenze che già sono nelle mani della Procura”, ha concluso l’impresario.

Le minacce a Francesco Dolci, identificata una persona?

Nel corso dello stesso intervento a Morning News Francesco Dolci ha affermato che le persecuzioni nei suoi riguardi sarebbero iniziate molto prima del femminicidio di Pamela Genini, avvenuto il 14 ottobre 2025 e per il quale è stato arrestato l’ex fidanzato Gianluca Soncin.

Ricordiamo che Dolci, da tempo, racconta che Pamela Genini sarebbe stata “pedina involontaria” di un gruppo criminale dedito al traffico di denaro sporco, e che lui si sarebbe sempre messo a disposizione per aiutarla.

Per questo motivo sarebbe stato preso di mira da presunti “imprenditori del crimine” che avrebbero iniziato a perseguitarlo. “Già nel mese di agosto” sarebbero iniziate le violazioni di domicilio nella sua proprietà.

Ora, “grazie alle carte delle indagini che abbiamo avuto in possesso per il Riesame” sarebbe emerso che una persona sarebbe stata identificata. Si tratterebbe di un individuo “con gravi reati” che “faceva violazione di domicilio” ma legata anche a “gravi reati di terrorismo“.

Il Riesame respinge l’istanza sul dissequestro

Nelle scorse settimane la difesa di Francesco Dolci, rappresentata dalle avvocate Eleonora Prandi e Isabella Colombo, ha presentato al Tribunale del Riesame la richiesta di dissequestro di alcuni beni prelevati dagli inquirenti dalla proprietà del loro assistito.

Lunedì 1° giugno la richiesta ha dato esito negativo, quindi gli oggetti resteranno in custodia a disposizione delle autorità. Si tratta, nello specifico, di una fotografia, un book di Pamela Genini, due telefoni cellulari dell’indagato, una lama lunga 40 cm, materiali edili come della malta e del mastice, e un biglietto scritto a mano dall’impresario con la frase: “Giustizia per Pamela”.