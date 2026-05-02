Tomba profanata di Pamela Genini, spunta una lettera di Francesco Dolci: "Timore per la mia incolumità"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il 12 febbraio 2026 Francesco Dolci ha scritto una lettera in cui ha messo nero su bianco i timori per la sua stessa incolumità. Il documento è stato consegnato dal diretto interessato al suo avvocato affinché ne divulgasse il contenuto “se dovesse succedermi qualcosa”. Oggi è possibile conoscere alcuni estratti grazie a un servizio mandato in onda dal programma Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi. In una riga l’ex fidanzato di Pamela Genini scrive che non tenterà il suicidio “essendo io cattolico praticante”.

La lettera di Francesco Dolci

Di una missiva scritta da Francesco Dolci si ha notizia dalla fine di marzo, ma il 30 aprile grazie a un servizio mandato in onda durante la puntata di Dentro la notizia è stato possibile scoprire alcuni estratti.

In primo luogo, Dolci parla di “timore per la mia incolumità“, e per questo motivo dispone che “se mi dovesse succedere qualcosa, il mio avvocato è autorizzato a produrre la seguente lettera”.

Quindi si presenta come “cattolico praticante” che riveste “la qualifica di testimone” che chiede “giustizia per il femminicidio di Pamela Genini“.

Per questo “mai tenterò di suicidarmi né tantomeno farò atti lesivi sulla mia persona”, anche perché “nonostante tutto ho ancora molto da vivere”. Come anticipato, la lettera sarebbe stata scritta da Francesco Dolci, a mano e in stampatello, il 12 febbraio, più di un mese prima che venisse scoperta la profanazione della tomba di Pamela Genini.

Le minacce

Nel corso della stessa puntata Francesco Dolci ha chiarito i motivi della sua temporanea assenza dal piccolo schermo. L’ex fidanzato di Pamela Genini ha spiegato di non essersi nascosto ma di aver prodotto nuovo materiale portato all’attenzione degli inquirenti.

Nel frattempo avrebbe ricevuto nuove minacce anche in termini di abusi sessuali. Incalzato sulla sua posizione rispetto alla profanazione della tomba di Pamela, Dolci ha ribadito di non essere il responsabile e di non avere alcun timore.

L’appello dei carabinieri sul giallo della salma di Pamela Genini

Il 1° maggio, intanto, i carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno diffuso un appello alla popolazione affinché, chiunque ne sia in possesso, fornisca scatti e video registrati tra il 24 ottobre 2025 al 23 marzo 2026 presso il cimitero di Strozza (Bergamo), dove il 23 marzo (appunto) è stata scoperta la profanazione della tomba della 29enne.

I militari intendono, in questo modo, raccogliere tutto il materiale che contribuisca a chiudere il giallo del vilipendio alla salma della 29enne, alla quale è stata staccata la testa. Nella nota invitano “chiunque fosse in possesso di tali immagini, a trasmetterle in originale all’indirizzo di posta elettronica indaginevilipendio@proton.me“, indicando “la data in cui sono state realizzate; i dati anagrafici del mittente; un recapito telefonico per essere ricontattati in caso di necessità, assicurando la massima riservatezza”.